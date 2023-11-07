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Ekonomi

Avustralya'da faiz 12 yılın zirvesine çıktı

Avustralya Merkez Bankası, sabit tuttuğu gösterge faiz oranını enflasyon beklentilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle 25 baz puan artışa gitti.

10:14 - 7/11/2023 Salı
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Avustralya, 25 baz puan artışa gitti.

Avustralya, 25 baz puan artışa gitti.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), dört toplantıda sabit tuttuğu gösterge faiz oranında, enflasyon beklentilerinde yaşanan yükseliş nedeniyle artışa gitti.


RBA yönetim kurulu Salı günü nakit faiz oranını 25 baz puan artırarak 12 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,35'e yükseltmeye karar verdi. Ekonomistlerin beklentisi de faiz oranında 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.


Yeni başkan Michelle Bullock ve yönetim kurulu son zamanlarda enflasyonun beklendiği gibi yavaşlamaması halinde faiz artışlarına devam etmeye hazır olduklarına dair defalarca sinyal göndermişti.


Para Politikası Kurulu, “enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekip gerekmediği, verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.





#Avustralya
#faiz
#enflasyon
#ekonomi
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