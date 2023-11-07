Avustralya'da faiz 12 yılın zirvesine çıktı

Evlenmeye hazırlanan çiftlere yönelik finansal destekler genişletiliyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftlere cazip fırsatlar sunuluyor. Bu çerçevede, devlet tarafından 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sağlanacak. Ayrıca, bankada birikim yapan çiftlere devlet katkısı da devam ediyor. Devlet katkısı üst sınırı ise 36 bin 548 liradan 57 bin 915 liraya yükseltilerek çiftlere ek finansal destek sunacak. Çiftler bu desteklerden ayrı ayrı yararlanarak devletten toplamda 115 bin 830 lira alabilecekler. İşte konu hakkında detaylar...