Axa Sigorta’dan kadın girişimcilere destek

Bu kapsamda yapılan ilk toplantıyı sektörün kadın girişimci acenteleriyle gerçekleştiren Axa Sigorta, toplantıda sigorta sektörünün bugününü ve geleceğini değerlendirdi, kadınların ihtiyaç ve beklentilerine dair sektör profesyonellerinin görüşlerini dinledi. Toplantıda konuşan Axa Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; ‘’Axa Sigorta olarak sektörümüze kadın girişimcileri destekleme misyonumuzla da öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın ihtiyaçlarını anlamamız için farklı kapıları çalmamıza gerek yok. Sektörümüzün kadın girişimcileri bize hem sektörün hem de kadınların iş hayatına katılımlarının desteklenmesi için en doğru bilgileri ve önerileri veriyor” diye konuştu.