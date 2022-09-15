Ekonomi Ayçiçeği çiftçiyi güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayçiçeği çiftçiyi güldürdü

Balıkesir’in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadı başlarken, elde edilen verim ve açıklanan fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Manyas’ta geçen yıla göre ekim alanı yüzde 50 artış gösteren ayçiçeği, bu yıl yaklaşık 30 bin dekar alanda ekildi.

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Haber Merkezi İHA
Ayçiçeği çiftçiyi güldürdü
Ayçiçeği sevindiriyor

Ülkenin en büyük ayçiçeği alıcısı olan Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin ayçiçeği fiyatlarını yağ oranlarına göre ton bazında 12 bin-13 bin 800 lira olarak belirlemesi sonrası serbest piyasada tüccarın ton bazında 9 bin lira, Tarım Kooperatiflerin ise 10 bin 400 lira fiyat uygulaması ayçiçeği üreticilerini Yağlı Tohumlar Kooperatifine yöneltti. Ancak her yıl ayçiçeği için Yağlı Tohumlar Kooperatifine üreticilerin rekolte beyannameleri vermeleri gerektiğini belirten Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, "Bize bu yıl 226 ortağımız rekolte beyannamesi verdi. Piyasanın üzerinde bir fiyat uyguladığımız için bize ortak olmayan üreticilerimiz ortak olalım diye geliyorlar, ama bu şu anda mümkün değil. Rekolte beyannamesi verilmeden önce olsaydı bu talepleri geri çevirmezdik. Artık planlama yapıldığı için gönlümüz buna el vermese de ortak kabul etmiyoruz. Biz defalarca çiftçilerimize ortak olmaları çağrısında bulunduk. Şu anda verim oranı ortalama 250-300 kilogram aralığında seyrediyor. Bilindiği gibi yüzde 40 yağ bazlı ayçiçeği için 12 bin ton/TL ve en yüksekte yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği için ise 13 bin 800 ton/TL uygulanıyor" dedi.
Manyas ilçesi genelinde ortalama yağ oranının yüzde 45-46 aralığında oluştuğu açıklandı.

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