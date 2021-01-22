Ekonomi Ayçiçek yağına takip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayçiçek yağına takip

Ayçiçek yağına takip

Ticaret Bakanlığı temel ihtiyaç ürünlerinde “fahiş fiyat” denetimi yaparak 9 bin 870 ürünün fiyatını inceledi. Son dönemde özellikle ayçiçek yağı, yumurta, tavuk ve bebek maması fiyatlarına yönelik şikayetler arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, haksız fiyat artışı ile stokçuluk yaptığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak.
Elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, haksız fiyat artışı ile stokçuluk yaptığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak’ta Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünün fiyatını inceledi.

STOKÇUYA 500 BİN TL CEZA

  • İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.

375 FİRMAYA 11,8 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK, üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladı. Temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

YUMURTA VE YAĞ MERCEK ALTINDA

  • Son dönemde bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikayetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici, ithalatçı, tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istendi. Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.
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