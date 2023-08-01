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Ekonomi

Ayçiçek yağının fiyatıyla ilgili önemli açıklama

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "1,5-2 yıl önce yağ fiyatları şu anki seviyelerin üzerindeydi. Şu anda fiyatlar önceki yılların altında seyretmekte" açıklamasında bulundu.

15:25 . 1/08/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı
Şafak Kırbiç
gazetecilere yaptığı açıklamada, ayçiçeği yağı fiyatlarının sık sık gündeme getirildiğini söyledi.

Yağ fiyatlarının pahalı olmadığını söyleyen Kırbiç, "Biz hem yağ üreticisi bir kurum olarak hem çiftçi olarak baktığımızda 1,5-2 yıl önce yağ fiyatları şu anki seviyelerin üzerindeydi. Şu anda fiyatlar önceki yılların altında seyretmekte. Ancak tabii bunun bizi üzen bir tarafı var. Her nedense yağ fiyatları televizyonlarda ve yazılı basında çokça haber oluyor. Bizim penceremizden baktığımızda bu büyütülecek bir olay değil." diye konuştu.

Bir kişinin yıllık 12 litre ayçiçeği yağı tükettiğini, günlük tüketim hesaplandığında ise bunun neredeyse 1 liraya denk gelmediğini anlatan Kırbiç, şöyle devam etti:

  • "İnsanlarımız bu haberleri izlediğinde, okuduğunda sanki çok pahalıymış gibi algı yaratılmakta toplumda. Bunun üretim aşamasında çiftçi açısından birçok zorluğu var. Operasyon, üretim, lojistik maliyetleriyle bu artışları karşılamak gerçekten de çok zor. Ancak dediğim gibi ayçiçeği yağı şu anda fiyatı düşen ülkemizde tek gıdadır. Önümüzdeki dönemde de yağ fiyatlarının yükselmesiyle ilgili, kaosa gidecek ya da sıkıntılı bir tablo görünmemektedir."

Kırbiç, marketlerde 5 litrelik ayçiçeği yağının geçtiğimiz günlerde 130 liraya kadar düştüğünü şu anda ise 150, 160 lira bandında satıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tohum ve desteklemeleriyle birçok üreticinin ayçiçeği üretimine yönlendirildiğini belirten Kırbiç, "Ülkemizin hiç ekilmeyen alanlarında dahi ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu güzel ve memnun edici bir durum." dedi.

Şafak Kırbiç, kuraklığın verimi etkileyebileceğini, bu nedenle çiftçileri memnun edecek desteklemenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



#Ayçiçek yağı
#Şafak Kırbiç
#fiyat
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