Ayçiçek yağının fiyatıyla ilgili önemli açıklama

"İnsanlarımız bu haberleri izlediğinde, okuduğunda sanki çok pahalıymış gibi algı yaratılmakta toplumda. Bunun üretim aşamasında çiftçi açısından birçok zorluğu var. Operasyon, üretim, lojistik maliyetleriyle bu artışları karşılamak gerçekten de çok zor. Ancak dediğim gibi ayçiçeği yağı şu anda fiyatı düşen ülkemizde tek gıdadır. Önümüzdeki dönemde de yağ fiyatlarının yükselmesiyle ilgili, kaosa gidecek ya da sıkıntılı bir tablo görünmemektedir."