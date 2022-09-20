Aydın inciri ihracatta rekora koşuyor

Türkiye’nin dünyada söz sahibi olduğu kuru incirde ihracat rakamları yüz güldürdü. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan kuru incir, oluşturduğu ihracat hacmiyle ülke ekonomisine de büyük katma değer sağlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderilen kuru incirde, 11-17 Eylül günleri arasında bin 266 ton ihracat gerçekleşti. Söz konusu ihracat miktarından ise 3 milyon 869 bin dolar gelir elde edildi.

Nurettin Kırlıoğlu

"İÇ PAZARDA İNCİR TÜKETİMİNİ ARTTIRMALIYIZ"

Türkiye’de en fazla incir üretiminin gerçekleştiği Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, kuru incir ihracatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İHA

Kuru incirin Türkiye ekonomisi için büyük bir katma değer oluşturduğunu belirten Kırlıoğlu, “Nazilli olarak kuru incir üretiminde lider konumda yer alıyoruz. Üreticilerimizin bin bir zahmetle ürettiği kuru incirleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Böylelikle hem il ekonomisine de hem ülke ekonomisine önemli bir ihracat geliri sağlıyoruz. Sezon sonuna kadar incirde ihracat gelirimizin 300 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

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İHA

İç pazarda incir tüketiminin artması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kırlıoğlu, "Şu anda iç pazarda 7-8 bin ton civarında incir tüketimiz var. Bu tüketimi en az 15-16 bin ton civarına çıkarmalıyız. İncirin sağlık açısından birçok faydası var. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı günlük en az 3-4 kuru incir tüketmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

İHA





FAYDASI SAĞMAKLA BİTMİYOR

İncirin, hücre yenilenmesine katkıda bulunduğunu, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol aldığını, kanserden koruduğunu, kilo kontrolünü sağladığını, zararlı olan bakterilere karşı vücudu koruduğunu, kemik ve diş sağlığına olumlu etkiler sağladığını, kalp sağlığı koruduğunu, tansiyonu düşürdüğünü ifade eden uzmanlar, incirin sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtiyor.