Aydın: Sektör güçlü ve adımları sağlam

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sisteminin, güçlü, kuvetli ve kudretli olduğunu söyledi. AA Finans Masası'na konuk olan Aydın, “Dünya da eskisi kadar hızlı büyüyemiyor, biraz daha yavaş büyüyor. En büyük ekonomi partnerimiz Avrupa Birliği'nde de işler çok hızlı gitmiyor. Biz de çok hızlı büyüyen bir ülkeydik. Bu kadar hızlı büyürken, ani fren yaptığımızda ne olacağını hepimiz biliyoruz. Biz bunu normal seviyeye çektik ve daha yavaş büyümeyi sağladık” ifadelerini kullandı.

SORUNLU KREDİ ORANI DÜŞÜK

Aydın, Türk bankacılık sisteminin yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında geri ödediğine de dikkat çekti. Şu anda en çok tartışılan tarafın verilen kredilerden ziyade, Türk bankacılık sisteminin kredi kalitesine yönelik olduğunu belirten Aydın, “Bir bütünün hepsine bir şey olmuş gibi değerlendirmek çok yanlış. Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki payı zaten yüzde 4. Bununla birlikte söz konusu yüzde 4'ün içinde bizim yüzde 4'te kabul ettiklerimiz de ortadan kalkmış, tüketilmiş aktifler değil. Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu da dünyada kabul görmüş yüzde 8’in en az yüzde 50 üzerinde, yüzde 14,7 civarında” bilgisini verdi.

KREDİ PAKETLERİ CAN SUYU OLUYOR

Daha yavaş büyümeden en çok KOBİ'lerin etkilendiğini vurgulayan Aydın, bugüne kadar Türk bankacılık sistemindeki 17 bankanın KOBİ Değer Kredisi ile 125 bin KOBİ'ye 50 milyar liralık kredi verdiği bilgisini verdi. Aydın, “Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar lira büyüklüğünde. KOBİ'lerimize 20 milyon liraya, KOBİ dışı firmalara 50 milyon liraya kadar kredi kullandırabileceğiz. Kullandırılacak kredilerde 36 aya kadar faiz oranı TÜFE+4, 48 aya kadar olan vadelerde oran TÜFE+4,5 düzeyinde. Bunun da bugünkü karşılığı yüzde 23,50 civarında. Enflasyona endeksli fiyatlama ile hem pasif hem aktif, uzun vadeli proje finansmanlarının TL cinsinden fiyatlanmasının antrenmanını yapıyoruz” dedi.

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KGF’DE MASRAF YOK

Aydın, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) bir kredi değil, teminat düzeneği olduğuna dikkati çekerek, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandırılan kredilerde yüzde 2 kefalet komisyonu dışında hiçbir masraf alınmayacağını vurguladı. Şu anda KGF'nin limitlerinin yeterli olduğunu belirten Aydın, şu anda teminatla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını dile getirdi.

Hedef bekleyen talebi öne çekmek

Gelecekte enflasyonun düşeceğini bildiklerini ve göstergelerin de bunu doğruladığını belirten Aydın şöyle konuştu: “Bu ürünle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik. Üründe faiz oranı son açıklanan TÜFE’ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Bugünkü enflasyon rakamlarıyla bunu hesaplarsak enflasyon yüzde 18,71. Bunu 12’ye böldüğümüzde 1,56 çıkıyor. Buna bizim belirlediğimiz aylık 0,19 marj eklendiğinde aylık oran 1,75’e geliyor. Diyelim ki enflasyon yüzde 12’ye indi. Bu durumda da oran yüzde 1,19’a inecek demektir.”



Konut kredisini enflasyona endeksledi

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürünü çıkardı. Yeni ürün dün itibariyle kullanıma sunuldu. Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80’ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede ise aylık TÜFE+0,19 olacak.

Mevduatta vade 180 güne geldi

Çok yakın bir zamanda orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinin TL fiyatlanması diye bir sorunun bir daha Türk bankacılık sisteminde olmayacağına da vurgu yapan Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sadece mevduata başlayalı bir kaç ay oldu ama şu anda Ziraat Bankası’nın TÜFE’ye dayalı mevduatında, tutar olarak 15 milyar civarında, vade 180 güne geldi. Daha yeni başladık. Değişken faiz çıpa haline dönüştü.”