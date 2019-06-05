Ekonomi Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak

Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Emsal kararla birlikte iptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek.

Haber Merkezi IHA
Acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmedildi.
Acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmedildi.

Bir vatandaş, bir acentanın web sitesinden Scandinavian Airlens’in Amsterdam-Kopenhag-Alanya güzergahında gerçekleştirilecek uçuşa ait iade edilemez promosyon bilet aldı. Uçuşta havayolundan kaynaklanan sebeplerle Koenhag- Alanya parkuru gerçekleşmedi. Bilet aldığı acentanın kapısını çalan mağdur yolcu, bilet ücretinin iadesini istedi.

Şirket ödeme yapmayınca yolcu, Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etti. Heyet, bilet ücretinin yolcuya ödenmesine hükmetti. Acenta, bilet tutarını mağdur yolcunun hesabına yatırdı. Acenta, hakem heyeti kararının iptali talebiyle Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme talebi reddetti. Devreye giren Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla karara itiraz etti.

"ACENTA ARACILIK HİZMETİ VERİYOR"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Acentanın aracılık hizmetleri verdiğine dikkat çekilen kararda, "Havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağından Tüketici Mahkemesi’nce verilen karar doğru olmamıştır. Mahkemece verilen hükmün, kanun yararına bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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