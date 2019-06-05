Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak.

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Adana'da ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Aracı kendisinin kullandığını iddia eden kişinin yalanını da kameralar ortaya çıkardı.