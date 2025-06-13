AYM ‘aidat farkını’ ayrımcılık saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Bem-Bir-Sen) başvurusunda, sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinden daha yüksek aidat alınarak sosyal denge tazminatı verilmesini öngören toplu sözleşme hükmünün iptali nedeniyle sendikal haklarla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Karar, sendikal ayrımcılığa karşı emsal niteliği taşıyor.





AYM: FARKLI MUAMELE NESNEL VE MAKUL SEBEPTEN YOKSUN

Bem-Bir-Sen ise iptal kararının ardından bireysel başvuru yaparak, sendikal faaliyetlerin desteklenmesi gereken bir alan olduğunu, bu tür düzenlemelerin sendikal motivasyonu artırdığını ve söz konusu iptalin sendika hakkını zayıflattığını savundu. AYM, başvuruyu değerlendirirken benzer konumda bulunan kamu görevlileri arasında ayrım yapıldığını tespit etti. Mahkeme, farklı muamelenin meşru bir sebebe dayandırılması ve bu ayrımın orantılı olması gerektiğine dikkat çekti.





SENDİKALAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Karar, kamu görevlileri sendikaları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. AYM, sosyal denge tazminatı gibi hakların kullanımında sendika üyeliği temelinde ayrım yapılmasının, sendikasız kamu çalışanları açısından anayasal güvenceye aykırı olduğuna hükmederek, sendika hakkı ile eşitlik ilkesinin birlikte gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Kararın ardından yerel yönetimlerde imzalanacak yeni sözleşmelerde sendikal ayrımcılığa yol açacak hükümlerin gözden geçirilmesi bekleniyor. AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Danıştay’a gönderilmesine karar verdi. Ayrıca başvurucu sendikaya 30 bin 446 lira yargılama gideri ödenmesine ve ödeme gecikirse faiz işletilmesine hükmetti.



