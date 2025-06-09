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AYM'den arabulucu kararı

AYM'den arabulucu kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Taşınmazların paylaşımı gibi konularda dava açmadan önce arabulucuya gitmeyi zorunlu kılan yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) vize aldı.

Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında anlaşma sağlanmış olsa bile taşınmazların paylaşımıyla ilgili belgelerin doğrudan icraya konulamaması ve önce mahkeme şerhi alınması zorunluluğunun hak arama özgürlüğünü kısıtladığını belirterek AYM’ye başvurmuştu.

ÇÖZÜM SÜRECİ KISALIYOR

Başvuruda, ortaklığın giderilmesi davası gibi teknik detaylar içeren ve birçok tarafın yer aldığı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun “zorunlu yol” olarak belirlenmesinin süreci uzattığı ve ek masraflar doğurduğu vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin temel hak ve özgürlükleri ihlal etmediğine hükmetti. Kararda, arabuluculuk sayesinde mahkemelerin iş yükünün azaldığı, vatandaşların daha kısa sürede çözüme ulaşabildiği ve bu sürecin gerekli olduğu belirtildi.



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