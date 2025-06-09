AYM'den arabulucu kararı

Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında anlaşma sağlanmış olsa bile taşınmazların paylaşımıyla ilgili belgelerin doğrudan icraya konulamaması ve önce mahkeme şerhi alınması zorunluluğunun hak arama özgürlüğünü kısıtladığını belirterek AYM’ye başvurmuştu.

Başvuruda, ortaklığın giderilmesi davası gibi teknik detaylar içeren ve birçok tarafın yer aldığı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun “zorunlu yol” olarak belirlenmesinin süreci uzattığı ve ek masraflar doğurduğu vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin temel hak ve özgürlükleri ihlal etmediğine hükmetti. Kararda, arabuluculuk sayesinde mahkemelerin iş yükünün azaldığı, vatandaşların daha kısa sürede çözüme ulaşabildiği ve bu sürecin gerekli olduğu belirtildi.