Halka arz gelirinin yüzde 70'i yatırımlara

Borsa İstanbul'da halka arza hazırlanan EFG Elektrik, başta sanayi tesisleri olmak üzere, enerji üretim, iletim ve dağıtım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu orta ve yüksek gerilim sistemleri, metal mahfazalı modüler hücreler, prefabrik merkezler ile sac köşkler gibi altyapı ürünlerini üretiyor. Halka arz edilecek toplam 150 milyon TL’lik nominal payın 100 milyon TL'lik kısmı şirketin kasasına gelir olarak girecek.

BÖLGEYE ÖRNEK OLDUK

EFG Elektrik CFO'su Orhan Dervişoğlu, halka arzdan elde edilecek tutarın yüzde 70’ini yatırımlara, yüzde 30’unu ise işletme sermayesine ayıracaklarını belirtti. Dervişoğlu, “Diyarbakır’da halka arz potansiyeli olan firmalar var ama çekingen davranılıyor. Biz bu çekingenliği kırdık ve örnek olduk” diye konuştu. Yeni bir fabrika yatırımına başladıklarını ve bölgedeki yan sanayi gelişimini de desteklemeyi hedeflediklerini de ifade eden Dervişoğlu, “EFG, otomotiv sektörünün Bursa’da yaptığı gibi, Diyarbakır ve çevresinde de kendi ekosistemini oluşturacak” dedi.

15 ÜRÜN İÇİN YERLİ MALI BELGESİ

EFG, ithal ikamesi ürünlere yönelik yaptığı üretimlerle TOBB tarafından tescillenen 15 ürün için "Yerli Malı" belgesi aldı. 2025-2026 döneminde devreye girecek 7 yeni ürün projesi ise halen Ar-Ge merkezinde yürütülüyor. Dervişoğlu, “Yerli üretimin kalıcı olabilmesi için Ar-Ge’nin milli gelirdeki payının en az yüzde 3 olması gerektiğine inanıyoruz” dedi. EFG Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Üçer ise, vakumlu kesici konusunda yerli üretici olarak sektörde öncü konumda olduklarını dile getirdi.







