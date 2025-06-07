Altın mı kazandırdı gümüş mü?

Küresel ekonomide kısa dönemde büyük gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde en etkili olan hamle oldu.





Birçok ülkeye ek gümrük tarifesi uygulayan Trump, bazılarını erteledi, bazılarının oranlarını düşürdü bazılarının oranlarına da hiç dokunmadı. Ticaretin dengesini bozan, fiyat algısını değiştiren, enflasyonu yükseltici etkiye neden olan korumacı tavır küresel ekonomide volatilite yarattı.





Bunun en başında da altın geliyor. Altın zor zamanların en değerli metali olarak öne çıkıyor. Belirsizlik gibi ortamlarda altın fiyatları güç kazanıyor. Altınla birlikte gümüş fiyatları da pozitif etkilendi ve hızlı yükseldi. Gümüş yatırımcısı 13 yılın en yüksek seviyelerini gördü ve rahat nefes aldı.





ALTIN NE KAZANDIRDI?

Altın yatırımcısı yılbaşında 1 gram altını 2984 liradan almıştı. Günümüzde ise gram altın 4174 lira seviyelerinde. Başka bir deyişle altın yatırımcısı yılbaşından bu yana yüzde 40 getiri sağladı.





Geçtiğimiz yıl bu zamanlar gram altın 2462 liradan satılıyordu. Yani altın tam bir yılda yüzde 69.53 oranında getiri sağladı. 2 yıl öncesine dönersek gram altının fiyatı 1361 lira seviyesindeydi. Altın böylece 2 yılda yüzde 206 kazandırmış oldu.





3 yıl önce yani tarihler 7 Haziran 2022'yi gösterdiğinde gram altın 981 liraydı. Başka bir deyişle gram altın yatırımcısına 3 yılda yüzde 325 kazandırmış oldu. 4 yıl önce bugüne dönersek gram altın 526 liradan alıcı buluyordu. 4 yıldaki getirisi yüzde 693 oldu. 5 yıl önce gram altın 366 liraydı ve bugüne oranladığımızda getirisi yüzde 1040 olmuş.





GÜMÜŞTE DURUM NEYDİ?

Gümüş yatırımcısı yılbaşında 1 gram gümüşü 32.8604 liradan almıştı. Günümüzde ise gümüşün gramı 45.3070 lira seviyelerinde. Başka bir deyişle gümüş yatırımcısı yılbaşından bu yana yüzde 38 getiri sağladı.





Geçtiğimiz yıl bu zamanlar gümüşün gramı 32.3832 liradan satılıyordu. Yani gümüş tam bir yılda yüzde 40 oranında getiri sağladı. 2 yıl öncesine dönersek gümüşün gram fiyatı 16.5713 lira seviyesindeydi. Gümüş böylece 2 yılda yüzde 174 kazandırmış oldu.





3 yıl önce yani tarihler 7 Haziran 2022'yi gösterdiğinde gümüşün gramı 11.7890 liraydı. Başka bir deyişle gümüş yatırımcısına 3 yılda yüzde 284 kazandırmış oldu. 4 yıl önce bugüne dönersek gümüşün gramı 7.7378 liradan alıcı buluyordu. 4 yıldaki getirisi yüzde 486 oldu. 5 yıl önce gümüşün gramı 3.7715 liraydı ve bugüne oranladığımızda getirisi yüzde 1101 olmuş.





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