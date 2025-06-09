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Haczi kalkmış malların habersizce satışına son

Haczi kalkmış malların habersizce satışına son

Oğuzhan Ürüşan
04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Anayasa Mahkemesi (AYM), borçluların bilgisi olmadan mallarının el değiştirmesini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Yüksek mahkeme, borçlulara ve alacaklılara haber verilmeden, haczi kalkmış malların otomatik olarak tasfiye edilmesini sağlayan düzenlemeyi Anayasaya aykırı buldu. Söz konusu düzenleme, daha önce haciz konulmuş ancak daha sonra bu haciz kaldırılmış malların, hâlâ yediemin depolarında tutulması durumunda icra dairesi tarafından doğrudan satılmasını veya Kızılay ya da Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye (MKE) devredilmesini öngörüyordu. Ancak bu süreçte borçluya veya mallar üzerinde hakkı olan kişilere herhangi bir bildirimde bulunulması gerekmiyordu. Sakarya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin başvurusu üzerine yapılan değerlendirmede, AYM, bu sistemin borçluların mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

BORÇLUNUN HAKKI DA KORUNMALI

AYM, “kişinin malı elinden alınırken haberinin olmaması kabul edilemez” diyerek, ilgili düzenlemenin temel haklara aykırı olduğuna karar verdi. Ayrıca, borçluların mallarıyla ilgili kararlara karşı yargı yoluna başvuramaması ve tasfiye işlemlerinden habersiz bırakılması da iptal gerekçeleri arasında gösterildi. Kararda, devletin yalnızca alacaklıların değil, borçluların ve diğer hak sahiplerinin de haklarını korumakla yükümlü olduğu vurgulandı.



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