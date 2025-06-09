Haczi kalkmış malların habersizce satışına son

Yüksek mahkeme, borçlulara ve alacaklılara haber verilmeden, haczi kalkmış malların otomatik olarak tasfiye edilmesini sağlayan düzenlemeyi Anayasaya aykırı buldu. Söz konusu düzenleme, daha önce haciz konulmuş ancak daha sonra bu haciz kaldırılmış malların, hâlâ yediemin depolarında tutulması durumunda icra dairesi tarafından doğrudan satılmasını veya Kızılay ya da Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye (MKE) devredilmesini öngörüyordu. Ancak bu süreçte borçluya veya mallar üzerinde hakkı olan kişilere herhangi bir bildirimde bulunulması gerekmiyordu. Sakarya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin başvurusu üzerine yapılan değerlendirmede, AYM, bu sistemin borçluların mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti.