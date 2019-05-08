AYM'den kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı

Zonguldak Alaplı ilçesinde 1986 yılında arazileri ilköğretim alanı vasfıyla kamu hizmetine ayrılan vatandaşların, taşınmazın kamulaştırılması için il özel idaresine yaptıkları başvuru kabul edilmeyince rayiç bedelin ödenmesine yönelik idare aleyhine Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açıldı.
2013 yılında davanın kabulüne karar veren mahkeme başvurucular lehine tazminat ödenmesine hükmetti.
Tazminat kararının temyize götürülmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ilk mahkemenin kararını bozdu.
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin kararı üzerine dava Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
AYM tarafından verilen hükümde, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kararın bir örneği hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Zonguldak İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.