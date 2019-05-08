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Ekonomi AYMden kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı
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EMLAK

AYM'den kamulaştırmalara yönelik hak ihlali kararı

Uzun yıllar sürerek mülk sahiplerini mağdur eden kamulaştırma davalarına ilişkin bir yeni karar daha çıktı. Zonguldak Alaplı ilçesinde kamulaştırma kapsamında eğitim alanı olarak ayrılan arazinin bedeli için yapılan başvurulardan sonuç alınamayınca konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek mahkeme aldığı kararla Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirterek yeniden yargılamanın yolunu açtı.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Zonguldak Alaplı ilçesinde 1986 yılında arazileri ilköğretim alanı vasfıyla kamu hizmetine ayrılan vatandaşların, taşınmazın kamulaştırılması için il özel idaresine yaptıkları başvuru kabul edilmeyince rayiç bedelin ödenmesine yönelik idare aleyhine Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açıldı.

2013 yılında davanın kabulüne karar veren mahkeme başvurucular lehine tazminat ödenmesine hükmetti.

Tazminat kararının temyize götürülmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesi ilk mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin kararı üzerine dava Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

AYM tarafından verilen hükümde, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın bir örneği hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Zonguldak İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

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