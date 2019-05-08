Tirsan ve Tiryakiler sözlü savunma verdi

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında gerçekleştirildi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret AŞ ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan ekonomik bütünlüğün, rakip teşebbüslerin piyasaya girişini engellemek suretiyle hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında rekabeti ihlal olarak nitelendirilebilecek bir husus belirlenemediğini belirten soruşturma heyeti temsilcisi, hakkında soruşturma yürütülen kuruluşa idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaatine varıldığını söyledi.

Soruşturmanın kapanmasını talep ettiler

Şikayetçi sıfatıyla toplantıda bulunan Manisa Kardan Cemmer Otomotiv Makina Aksamı Sanayi ve Ticaret AŞ temsilcisi Avukat Selçuk Yorga da yapılan ilk şikayetin Rekabet Kurulu tarafından reddedildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karşı firmayla onlarca davamız var. Hukuki ihtilafın sona ermesi anlamında diğer dosyalar da dahil olmak üzere toplu bir uzlaşma yaptık. Bu davadan da dün itibarıyla feragat ettik. Davadan feragat ettiğimiz için Rekabet Kurulunun ilk verdiği karar hukuken kesinleşmiş oldu. İlk karar gereğince hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirkete bir yaptırım uygulanmadan soruşturmanın kapanmasını talep ediyoruz."

Hakkında soruşturma yürütülen Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret AŞ temsilcisi Avukat Yılmaz Arslan da firmanın hakim durumda bulunmadığını ve pazar yapısı itibarıyla konumunu kötüye kullanmasının ve rakipleri dışlamasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

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Tarafların savunmalarını yapmasının ardından soruşturma toplantısı tamamlandı.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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