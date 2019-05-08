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Ekonomi Uber çalışanları greve gidiyor
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DÜNYA EKONOMİSİ

Uber çalışanları greve gidiyor

ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Güney Amerika’da Uber çalışanları, daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek maaş talepleriyle Çarşamba günü greve gideceklerini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

ABD merkezli ulaşım ağı Uber çalışanları, Birleşik Krallık saatiyle 07:00 ve 16:00 saatleri arasında ülkenin Londra, Birmingham, Nottingham ve Glasgow bölgelerinde hizmet vermeyeceklerini duyururken, ABD’de de Uber hizmeti farklı bölgelerde farklı zamanlarda kullanılamayacak.

ABD’nin New York kentinde Uber hizmetlerine ABD saatiyle 07:00-09:00 arasında erişim sağlanamayacağı belirtilirken, Uber çalışanları Los Angeles ve San Diego kentlerinde de 24 saatlik grev yapacak.
ABD genelinde ayrıca Chicago, Philadelphia, Boston, Atalnta ve Washington’da da Uber hizmetlerinin kesintiye uğrayacağı ve Uber’in yanında benzer taleplerle bir diğer ulaşım hizmeti Lyft’in de greve gideceği belirtildi.

Uber’in 10 milyar dolar fon elde etmeyi amaçladığı halka arzı (IPO) öncesi yapılan eylemlerle ilgili Birleşik Krallık Bağımsız İşçiler Sendikası (Independent Workers Union of Great Britain / IWGB) özel sürücüler departmanı sekreteri Yaseen Aslam şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birkaç yatırımcı, çok düşük maaşlarla çalışan sürücülerin haklarını sömürerek çok zengin olacak. Bugün, şirketin çalışanlarına yeterli maaş ödemeleri ve yönetimin Uber'in yasal olmayan eylemlerine müdahale etmeleri için buradayız.

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