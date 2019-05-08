Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Akkuyu Nükleerden çatlak açıklaması
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
EMLAK

Akkuyu Nükleer'den 'çatlak' açıklaması

Mersin-Akkuyu’da yapımı devam eden nükleer santral inşaatına yönelik dün bazı basın yayın organlarında çıkan projenin temelinde çatlak meydana geldiğine ilişkin haberler sonrasında Akkuyu Nükleer AŞ tarafından inşaat çalışmalarına ilişkin bir açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada nükleer santralde birinci önceliğin güvenlik olduğu ve çalışmaların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temsilcileri tarafından denetlendiği belirtilirken "Kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip, 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Akkuyu Nükleer Santrali inşaat alanı.
Akkuyu Nükleer Santrali inşaat alanı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, santral inşaatındaki tüm yapıların standartlara uygun olduğu ve çalışmaların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temsilcileri tarafından denetlendiği bildirildi.

Çalışmaların bağımsız yapı denetim kuruluşu Assystem'in gözetiminde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

BETONLAMA İŞLEMİ 8 MART'TA TAMAMLANDI

"Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temel plakasının betonlama işlemi 8 Mart'ta tamamlanmıştır. Ünitenin temel plakasının beton dökme işlemi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik standartları, küresel ölçekte nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimlerle Türkiye'de geçerli ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaat çalışması.

PLANLANAN TAKVİME UYGUN DEVAM EDECEK

Bu temel plakasının yapımında, bahsedilen gereksinimleri karşılayan, güvenirliliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip, 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmıştır. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleştirilecektir. Akkuyu NGS projesinin inşaatı, nükleer güvenlik gerekliliklerine, yüksek kalite standartlarına ve planlanan takvime uygun olarak devam edecektir."

Uber çalışanları greve gidiyor
EKONOMİ
Uber çalışanları greve gidiyor

ROKETSAN'ın yeni silahı YESS dünyada ilk olmayı hedefliyor
EKONOMİ
ROKETSAN'ın yeni silahı YESS dünyada ilk olmayı hedefliyor

ASO'dan 'İş yeri kayıt ve belgelerinin dijitalleştirilmesi' semineri
EKONOMİ
ASO'dan 'İş yeri kayıt ve belgelerinin dijitalleştirilmesi' semineri

Alternatif Bank aktiflerini 26,5 milyar lira seviyesine çıkardı
EKONOMİ
Alternatif Bank aktiflerini 26,5 milyar lira seviyesine çıkardı
İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

İlçe seçimleri neden iptal edilmedi?

AK Parti, YSK'nın kararını anlatan bir video paylaştı.
İsrail istiyorTrump imzalıyor

İsrail istiyor
Trump imzalıyor

​Trump yönetimi, İran'a yeni yaptırımlar getirdi.
Tarihi gece

Tarihi gece

Tottenham tarihinde ilk kez Devler Ligi finalinde.
6 sayfada İstanbul kararı

6 sayfada İstanbul kararı

Cumhurbaşkanlığı, YSK'nın kararını madde madde açıkladı.
Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Münbiç'i sizler temizleyeceksiniz

Erdoğan'dan ​Kara Harp Okulu'nda önemli mesajlar.
CHP'nin<br>tehditlerine tepki

CHP'nin
tehditlerine tepki

​YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez.
İki gündür<br>sahile vuruyor

İki gündür
sahile vuruyor

Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri paketler halinde topladı.
Lambalarla<br>ava çıktılar

Lambalarla
ava çıktılar

​Kilosu 45 liradan tam 20 ton yurt dışına gönderiliyor.
FETÖ'cülere hapis

FETÖ'cülere hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İbrahim Zengin'i hapis cezasına çarptırdı.
İkizlerin<br>esrarengiz ölümü

İkizlerin
esrarengiz ölümü

Şanlıurfa'daki aile daha önceden de 4 çocuğunu kaybetmişti.
Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

Üretici ve yatırımcılara 60 milyon avroluk hibe.
CHP'den İstanbul ve<br> 24 Haziran için iptal başvurusu

CHP'den İstanbul ve
24 Haziran için iptal başvurusu

​CHP'den YSK'ya seçim iptalleri için yeni başvuru.
3 bin 900 yıl<br>hapsi isteniyor

3 bin 900 yıl
hapsi isteniyor

Geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.
Özel beton kullanıldı

Özel beton kullanıldı

​Akkuyu Nükleer AŞ'den 'çatlak' açıklaması.
Dikkat<br>çeken oy hesabı

Dikkat
çeken oy hesabı

Bahçeli'den yüzde 18,81'lik oy için yeni açıklama.
Dünyada<br> ilk olmayı hedefliyor

Dünyada
ilk olmayı hedefliyor

Test görüntülerinde tehditler başarıyla yok edildi.
Bu panik telaş<br>hakaret niye?

Bu panik telaş
hakaret niye?

​AK Parti'nin YSK temsilcisinden sert çıkış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.