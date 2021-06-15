Aynes süte icat çıkardı

Çilekli, orman meyveli, çikolatalı ve naneli çeşitleriyle piyasaya çıkan Kolajen ürünlerinin, kısa sürede tüketicilerin gözdesi olması beklendiğini bildiren Aynes Gıda CEO’su Murat Hocalar; Vücudumuzun yapıtaşı olan proteinlerin yaklaşık %30’unu oluşturan Kolajen üretimi 35 yaşından itibaren herkeste azalmaya başlar, 40’lı yaşlarda iyice belirginleşmeye başlayan bu azalma 60 yaşla birlikte tüm Kolajen miktarının yarısını kaybetmemize neden olur.

Erken yaşlardan itibaren Kolajen takviyesi almak ilerleyen yaşlarda yaşanacak kayıpların önüne geçer. Aynes Kolajen, eklem sağlığınızı korumanıza yardım ederken, vücudunuzdaki kemik üretiminin artmasını destekliyor. Sağlıklı bağırsaklar ve microbiota’ya sahip olmak, kalp sağlığını korumak, saçların, cildin daha sağlıklı olması için oldukça önemli olan Kolajen, süt ve süt ürünleri ile beraber kullanıldığında kas ve kemiklerinize olan etkisi artar.

Kolajenli ürünleriyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Aynes’in amacı, piyasadaki muadilleri yüksek bedellere satılan ve sınırlı sayıda insanın ulaşabildiği Kolajeni ulaşılabilir kılmak, her eve, her buzdolabına taşımak. Kolajen ürünleri, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Yazıhan danışmanlığıyla geliştirildi.



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