Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor Rus şirket ise 112 ton altın için silah ve asker yığıyor

Rus şirket altın yataklarından vazgeçmemek için bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.

27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen ve 23 gün içerisinde işgal altındaki 78 yerleşim yerini yeniden ele geçirerek bölgenin kaderini belirlemede en kritik şehir olan Şuşa kentini de kuşatan Azerbaycan ordusunun bu hızla ilerlemesi halinde 10 -15 gün içerisinde büyük zaferi ilan etmesi bekleniyor.

Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine dikkat çeken uzmanlar ise Şuşa'nın devralınmasından sonra müzakere masasının kurulacağına vurgu yapıyor.

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İşgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesi.

BÖLGE MADEN ZENGİNİ

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi çeşitli yer altı kaynakları ile altın ve bakır madenleri bakımından zengin bir bölge olarak biliniyor. Bölgede 150'den fazla ayrı altın, bakır, çinko, demir gibi kıymetli maden yatağı bulunduğu ve buraların yasadışı işletilerek çok sayıda ülkeye ürün ihraç edildiği biliniyor.

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112 TONDAN FAZLA ALTIN VAR

Dağlık Karabağ bölgesindeki altın rezervinin 112 tonun üzerinde olduğu ifade edilirken, altınların yüzde 99'unu ise Rus şirketler çıkarıp dünyaya pazarlıyor. Bu şirketlerden en büyüğü ise GeoProMining Gold. Şirket Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların şiddetlenmesinin ardından güvenlik endişelerinden kaynaklı madenlerdeki üretimlerini durdurarak çalışanlarını süresiz izne çıkarmıştı.

Dağlık Karabağ bölgesinde 112 ton altın rezervi bulunuyor.

SİLAH VE PARALI ASKER YIĞIYOR

Ancak bölgeden gelen son bilgilere göre Rus şirketin maden yataklarıyla zengin olan bölgedeki milyarlarca dolarlık altından kolay kolay vazgeçmeyeceği öne sürülüyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Kelbecer şehrindeki altın yataklarını uzun yıllardır sömüren şirketin büyük miktarda silah ve paralı asker yığarak bölgenin tamamen özgürleştirilmesinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

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Rus şirket altın madenlerinden vazgeçmemek için paralı asker yığıyor.

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İFLAS BAYRAĞINI ÇEKECEK

27 yıldır Azerbaycan'ın sahip olduğu topraklardan altın çıkararak milyarlarca dolar gelir elde eden şirketin Kelbecer bölgesindeki altın madeni yataklarını kaybetmesiyle birlikte büyük bir yıkım da yaşayacak. Ermenistan hükümetinden çok sayıda ismin de yönetiminde yer aldığı öne sürülen şirketin bölgedeki altın madenlerini kaybetmesiyle iflas bayrağını çekebileceği de ifade ediliyor.

Dağlık Karabağ bölgesinde 150'den fazla maden var.

YÜZLERCE DAVA AÇILACAK

Öte yandan Kelbecer'in tamamen kurtarılmasının ardından madenlerin işletilmesiyle ilgili Azerbaycan hükümeti de harekete geçecek. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarındaki madenlerin işletilip ihraç edilmesiyle ilgili raporlar düzenlenmesi ve ilgili şirketlere uluslararası mahkemelerde yüzlerce ceza davası açılması planlanıyor. Azerbaycan'ın bu davalardan büyük miktarlarda tazminatlar kazabileceği de belirtiliyor.

FOTOĞRAF 20 Azerbaycan ordusunun sahada darbe üstüne darbe vurduğu Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar sonrası gizlice yapılan silah sevkiyatının ardından şimdi de paralı askerlerden oluşan destek birlikleri kurulmaya başlandığı ortaya çıktı. Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan askeri çatışmada ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli silahlı kişilerin de yer aldığı belirtildi. Paralı askerlerin toplanmasında Ermeni diasporasının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Karabağ'a gönüllü grupların akını Rus medyasının ilgisini çekmiş durumda. Ülkede yayın yapan haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre; Ermeni kökenli ancak ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı militanların Karabağ'da savaştığı tespit edildi. Paralı askerler Ermenistan silahlı kuvvetlerinde olmamalarına rağmen Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için savaş alanına geldiklerini açıkça söylemekten de çekinmiyor. Bunu ise yaşadıkları ülkedeki kanunlar konusunda endişeli olmamalarına bağlıyorlar. Paralı askerlerin hızlı askeri eğitim kurslarını geçtikten sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Rusya Ermeniler Birliği başkanı Ara Abramyan'ın ve Ermeni diasporası Zare Sinanyan'ın baş yetkilisinin de gönüllü taburlara katılma çağrısında bulunuyor. Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi. Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi. Öte yandan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 208. Maddesine göre (yasadışı silahlı gruplara örgütlenme veya katılma), yurtdışında silahlı gruplara katılım 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Ermenistan ordusunda çatışmaları için gönüllü militanlara yönelik para ödenmesinin yanı sıra farklı ayrıcalıklar da tanınıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev de çeşitli internet kaynaklarında ve sosyal ağlarda, işgal altındaki topraklarda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak Azerbaycan'a karşı diğer ülke vatandaşlarının askeri operasyonlara katılımları hakkında pek çok bilgi olduğuna dikkat çekerken, Ermenistan'ın silahlı paralı askerleri düşmanlıklarına dahil ederek uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti. Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermenistan tarafında savaştığının açıkça kanıtladığına dikkat çeken Haciyev, ''Daha önce elde edilen bilgiler hem de kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermeni tarafında savaştığını açıkça kanıtlamaktadır. Buna dair çok sayıda fotoğraf ve video kanıtımız var. Çalışanlar arasında yeterince Ermeni asıllı yabancı vatandaş bulunmaktadır. Bu şahıslar Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırılara karışıyor. Bu insanların Ermeni kökenli olmaları Azerbaycan topraklarında savaşmalarını haklı göstermez ve onları yabancı savaşçı statüsünden kurtarmaz.'' diye konuştu. Azerbaycan hükümeti, paralı militanların geldiği ülkelere, savaşmak için Karabağ'a gelen vatandaşlarına karşı ciddi tedbirler almaya, işgal ettikleri topraklara girmelerini engellemeye ve bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. ​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi: Parayla asker topluyorlar 27 Eylül'de başlattığı saldırılara Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusu Moskova'daki ateşkes kararını ihlal edip sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sivil uçaklarla bölgeye yaptığı gizli silah sevkiyatının yanı sıra paralı asker de toplamaya başladı. ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli kişilere hızlandırılmış askeri eğitimler verilirken, eğitimlerin sonunda paralı askerlerin Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Azerbaycan hükümeti ise söz konusu ülkelere bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:38 Ermenistan savaşacak asker bulamıyor: Havaalanına gelen beş gönüllüyle tanıtım videosu çektiler Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın asker arayışı devam ediyor. Cepheden kaçan askerlere karşı ağır yaptırımlar uygulayan Ermenistan'ın gönüllü asker arayışı sürüyor. Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı Zvartnots Havalimanında, Ermenistan'da savaşmaya gelen gönüllülerin konuşmalarının yer aldığı bir video yayınladı.

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OYNAT 01:27 Azerbaycan askerleri Ayasofya ezanını Karabağ’da yankılandırdı Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Fuzuli şehrinde, 27 yıl sonra ezan okundu. Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçtan yankılanan ezanın, Ayasofya'da okunan sabah ezanı olması dikkat çekti. BiP'te paylaş

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