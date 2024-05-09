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Ekonomi

Azerbaycan’la 4 yeni anlaşma

Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Yılmaz, iki ülke arasında 7,5 milyar dolar olan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini vurguladı.

04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:27 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerde bulundu. İmza töreninin ardından açıklama yapan Yılmaz,10. dönemde imzalanan 86 maddelik eylem planındaki eylemlerden yüzde 74'ünü, 64 adedini gerçekleştirdiklerini söyledi.

ORTA KORİDOR'A GÜÇLÜ İMZA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni eylem planımızda ise ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji, dijital dönüşüm, tarım, orman, su, gıda güvenliği, enerji, madencilik, bilim, kültür, turizm, gençlik ve spor, sağlık, afet-acil durum, finans, göç ve diaspora gibi başlıklarda 120 adet eylem maddemiz bulunuyor. 11. Dönem Eylem Planımızda, KOBİ'ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, kamu-özel sektör işbirliği alanında tecrübe paylaşımı yapılması, yeni kara yolu anlaşmasının imzalanması, Orta Koridor'da işbirliğinin güçlendirilmesi, Enerji Forumu'nun 4. toplantısının düzenlenmesi, üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi gibi eylemler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, bu eylem maddelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek, ikili ilişkilerimize pek çok başlıkta ivme kazandırmayı hedefliyoruz."



#Ticaret
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