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Ekonomi
Badal Tüneli yarın açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Amasya-Çorum yolu üzerindeki Badal Tüneli ve bağlantı yollarının, yarın açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, açılışa canlı bağlantıyla katılacak.
17:26 . 18/01/2023 Wednesday
DHA
Badal Tüneli

Badal Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Badal Tüneli ve bağlantı yollarının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlanacağı törenle açılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Trafiğe 921 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak hizmet verecek Badal Tüneli Projesi'nin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile 4,5 kilometreye ulaşıyor. Proje kapsamında ayrıca, toplam 345 metre uzunluğunda 4 adet köprü yer alıyor. Kuzey hattının Amasya geçişinde yol standardının artırılması amacıyla hizmete sunulan Badal Tüneli ile keskin virajlarla geçilen apik arazi yapısına sahip kesimde tünelli geçiş imkanı tesis edildi. Ayrıca, dağ yamaçlarından taş düşmelerinin önüne geçilerek trafik can ve mal güvenliği sağlandı. Tünel sayesinde, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içerisinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar nedeniyle yaşanan kazaların da önüne geçildi."

Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler
Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'ye: Paralar da işler de ortada yok inşallah belediyeciliği öğrenirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunlar içerisinde metrolar var yollar var. Ama paralar da ortada yok. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, hizmet etmenin, belediyeciliğin ne olduğunu öğrenirler" diyerek CHP'li belediyelere yüklendi. Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye, yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii bu işleri yapmak güçlü bir irade, lider ister. O güçlü lider de bizde var inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.


#Amasya
#Badal Tüneli
#Çorum
21 minutes ago
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Badal Tüneli yarın açılıyor
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