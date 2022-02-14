Ekonomi BAE Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi Jeopolitik gerginlikler neden oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

BAE Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: Jeopolitik gerginlikler neden oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın nedeninin jeopolitik gerginlikler olduğunu ifade etti. Mezrui, OPEC grubundaki hiçbir ülkenin, petrol üretiminde Rusya'nın yerini dolduramayacağını aktardı.

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Haber Merkezi AA
BAE Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: Jeopolitik gerginlikler neden oldu
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(BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'nda (EGYPS 2022) basına yaptığı açıklamada, yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, günlük 400 bin varillik üretim artışı planına bağlı kalacağını kaydeden Mezrui, grubun, küresel pazarın istikrarını koruması için şu ana kadar çok şey yaptığını belirtti.

Suheyl el-Mezrui
Suheyl el-Mezrui

"RUSYA'NIN YERİNİ HİÇBİR ÜLKE DOLDURAMAZ"

  • Mezrui, OPEC grubundaki hiçbir ülkenin, petrol üretiminde Rusya'nın yerini dolduramayacağını aktardı. Rusya-Ukrayna hattındaki gerilime işaret eden Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın yaşanan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığını dile getirdi.

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"BAE'NİN ALTYAPISI KORUNAKLI"

BAE'li Bakan, İran destekli Husilerin BAE'ye düzenlediği saldırılara da değinerek, BAE'nin altyapısının saldırılara karşı korunaklı olduğunu ifade etti.

  • Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD'li yetkililerin iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu ay başında 90 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolün varili, bugün 95,39 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 94,31 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.

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