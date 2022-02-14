BAE Enerji Bakanı petrol fiyatlarındaki artışı değerlendirdi: Jeopolitik gerginlikler neden oldu

(BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Mısır Petrol Fuarı'nda (EGYPS 2022) basına yaptığı açıklamada, yükselen petrol fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, günlük 400 bin varillik üretim artışı planına bağlı kalacağını kaydeden Mezrui, grubun, küresel pazarın istikrarını koruması için şu ana kadar çok şey yaptığını belirtti.

Suheyl el-Mezrui

"RUSYA'NIN YERİNİ HİÇBİR ÜLKE DOLDURAMAZ"

Mezrui, OPEC grubundaki hiçbir ülkenin, petrol üretiminde Rusya'nın yerini dolduramayacağını aktardı. Rusya-Ukrayna hattındaki gerilime işaret eden Mezrui, petrol fiyatlarındaki artışın yaşanan jeopolitik gerilimlerden kaynaklandığını dile getirdi.

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"BAE'NİN ALTYAPISI KORUNAKLI"

BAE'li Bakan, İran destekli Husilerin BAE'ye düzenlediği saldırılara da değinerek, BAE'nin altyapısının saldırılara karşı korunaklı olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD'li yetkililerin iki ülke arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu ay başında 90 dolar seviyesine ulaşan Brent petrolün varili, bugün 95,39 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 94,31 dolardan alıcı buldu.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.

OYNAT 00:26 BAE resmi ajansıdan Türkçe videolu paylaşım: BAE ile Türkiye parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla 'BAE-Türkiye kardeşliğine' vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı. BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından 'BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor' ifadesiyle paylaşıldı. BiP'te paylaş

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