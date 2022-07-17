BAE ile Asya açılımı

Bahar havası esen Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İlişkileri ekonomide ‘Asya’ ortaklığı ile daha da güçlenecek. Hafta içinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve BAE’den 3 bakanın yanı sıra 20’den fazla CEO’nun Türk iş dünyası ile buluştuğu çalıştay, Türkiye’nin Asya pazarında ticaret hacmini büyütecek. Çalıştaya katılan DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, Yeni Şafak’a konuştu.

KÖRFEZ’İN TİCARET POTANSİYELİ YÜKSEK

Gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye’nin ihracatının diğer pazarlara göre zayıf olan Asya pazarında etkinliğinin artırılması ile ilgili görüşmelerin de yapıldığının altını çizen Öz, “DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, “BAE’nin Asya ülkelerinde ciddi bir ticaret potansiyeli var. Bu ticari potansiyelleri Türk imkanları ve sanayisiyle birleştireceğiz. Asya başta olmak üzere körfez ülkeleri ve Arap ülkelerinde Türk şirketlerinin BAE aracılığı sayesinde yoğun bir ticari hacim oluşturulması hedeflenmektedir. En kısa zamanda bu görüşmelerin somut adımları da kamuoyu ile paylaşılacaktır” bilgisini verdi.

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Tevfik Öz

Öz, BAE ile öngörülen yıllık ticari hacim olan 15 milyar doların gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda en kısa zamanda yakalanacağını vurguladı. Öz, “Hem BAE’de yapılan hem de Türkiye’de yapılan toplantılarda bakanlar ve özel sektör bir araya geldi. Karşılıklı olarak ortaya koyulan hedefler ve ikili ilişkiler sayesinde ön gördüğümüz 15 milyar dolarlık hedef aşılacak gibi görünüyor. 15 milyar doların da üzerine çıkılması için iki ülke olarak birbirimize aracılık edeceğiz ve üçüncü ülkeler ile iş birlikleri yapılmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

MASADA GÜVEN VARDI

Yatırım çalıştayında masadaki tarafların verilen sözler konusunda birbirine büyük bir güven duyduğunu söyleyen Öz, şöyle konuştu: “8 ay önce iki ülke liderlerinin bir araya gelişinden bu yana biz bu güveni zaten BAE’ye karşı fazlasıyla hissediyorduk fakat masada gördük ki karşı taraftaki yatırımcılar da bize aynı güveni duyuyor. Ülkeler arası yapılan ticaretlerde mutlaka sorunlar olacaktır ancak her iki ülkede ihracatta ve ithalatta her türlü sorunu iyi niyetle halledileceğinin altını çizdi. Türkiye kanadı oluşabilecek sorunları içtenlikle halledeceğini ifade ederken, BAE’de sorunların çözümüne çok güven veren bir dille olumlu yanıtlar verdi.”

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