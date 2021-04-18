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Ekonomi BAEden Bodrum ve Trabzona doğrudan sefer
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BAE'den Bodrum ve Trabzon'a doğrudan sefer

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait FlyDubai Hava Yolları, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu. Trabzon'a seferler haftada 3 kez, Bodrum'a seferler ise haftada 2 kez yapılacak.

Haber Merkezi AA
BAEden Bodrum ve Trabzona doğrudan sefer
FlyDubai Hava Yolları

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.

Trabzon seferleri 13 Mayıs 1 Eylül arası

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon seferlerinin haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Bodrum seferleri 4 Haziran-1 Eylül arası

Açıklamada, Bodrum seferlerinin ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Uçuşlar Aralık 2020'de yeniden başladı

BAE, Mart 2020'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.

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