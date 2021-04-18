BAE'den Bodrum ve Trabzon'a doğrudan sefer Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait FlyDubai Hava Yolları, Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu. Trabzon'a seferler haftada 3 kez, Bodrum'a seferler ise haftada 2 kez yapılacak.

Haber Merkezi 18 Nisan 2021, 16:52 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 17:00 AA