Ekonomi Bahçede 17 markette 40 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bahçede 17 markette 40 lira!

Mersin’in Silifke ilçesinde Mustafa Ceyhun Eker, Gökhan Eker ve Feza Önal arkadaşlar televizyonda görüp dikimini gerçekleştirdikleri ejder meyvesi olarak bilinen pitahaya bahçesinde, ilk ürün hasadını yaptılar. Pitahaya meyvesi markette tanesi 40, bahçede 17 liradan satılıyor.

Haber Merkezi IHA
Pitahaya meyvesi
Pitahaya meyvesi

Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

İlçede alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, yaklaşık bir buçuk yıllık hazırlığın ardından hasadına başlanan pitahayanın tanesi bahçede 17 marketlerde ise 40 liradan alıcı buluyor.

Pitahaya meyvesi

Aynı zamanda coğrafya öğretmeni olan üretici Mustafa Ceyhun Eker, Silifke’de son dönemlerde alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan pitahayanın kaktüsgiller ailesinden olup üretiminin daha çok Vietnam Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yapıldığını belirtti. Dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayilerinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan 1 kilograma kadar çıkabilen tropikal bir meyve olan pitihayanın, haziran başından itibaren çiçek açmaya başladığını belirten Eker, meyvelerinin 50 günde olgunlaştığını söyledi.

Meyvenin üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadele yapmadığını belirten Eker, diğer örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre üretim maliyetinin düşük, getirisi yüksek bir üretim olduğunu vurguladı. Eker, “3 dönüm serada üretim yapıyoruz. 5 bine yakın fidemiz var. 2 yıl önce diktik şu an hasadına başladık. Bu yıl hasat beklentimiz 10 bin meyvedir. Yıllar geçtikçe bu rakam artacak. Akdeniz iklimi dünyanın en güzel iklimi, tüm çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Anlaştığımız firmalara tane hesabı satıyoruz. Biz bahçeden tanesini 17 liradan satıyoruz. Büyük marketlerde ise tanesi 40 liradan satılıyor” dedi.

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Pitahaya meyvesi

Feza Önel ise Silifke’de yapılmayan bu ürünü yetiştirme kararı aldıklarını belirterek, "Bununla ilgili ciddi bir araştırma yaptık. Fidesini kendimiz yetiştirdik. 2 yıl emek harcadık. Bu ürünü birinci yıl yetiştirip ikinci yıl ürünü hasat ettik. Şimdi bir fideden 10 tane meyve alıyoruz. 3-4 yıl sonra bir fideden 20 tane meyve alacağız. Meyvelerimizin olgunlaşma aralığı 300 ve 600 gram. Biz ısrarla kendimiz yapmaya karar verdik. Her hangi bir yevmiyeci bulmadık. 11 meyvenin tadını alabildiğiniz meyvemiz diyabet, obezite hastaları da yiye biliyor. Aroması güçlü çok sağlıklı bir ürün. Önümüzdeki yıl ihracata göndermeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

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