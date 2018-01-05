Bakan açıkladı: 4 ilde üretilecek

Çay Sektörü Değerlendirme toplantısında paydaşların organik tarıma geçmekte gönüllü olduğunu bunun da kendisini mutlu ettiğini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,

''Artık organik tarıma geçelim diyorlar. Ama ürünün miktarı azalmadan nasıl geçeriz bunların planlamasını yapalım diyorlar. Organik tarıma geçtiğimiz zaman nasıl geçeceğiz nerelerde geçeceğiz bulunla ilgili değerlendirmeler yaptık. Planlı bir şekilde organik tarıma geçeceğiz. Bende bir Tarım Bakanı ve hekim olarak gerçekten azottan, nitrattan, fosfordan bu toprağın mümkün olduğu kadar temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun bir takvimini ve planlamasını bir yolunu çizip ona göre hareket edeceğiz. Bir yol haritası olacak. Bir yol haritası plan program olmadan bunu başarmamız mümkün değil. Bu plan projeyi sadece Ankarada bizler değil, bütün paydaşlar ve sivil toplum örgütleri ve üreticilerle beraber yapacağız. Bir çay kanunu var. Bunun güncellenmesi söz konusu. Ben 5,5 aydır bakanım bu konuyla ilgili tüm arkadaşlarımızla çalışıyoruz.'' dedi.

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40 BİN DEKARA ÇIKARTILACAK

Çay ürünün sadece Rize değil Türkiye içinde önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, 32 bin dekar olan organik çay tarım havzası bu yıl 40 bin dekara çıkarılacak. Bizde bu 40 bini nasıl ve nerelerde artırabiliriz diye çalışıyoruz. Ürün kaybı olmadan bunu nasıl yapabiliriz ve nerelerde yapabiliriz çalışması içerisindeyiz. Çay bizim için çok önemli. Sadece Rize için değil Türkiye için önemli. Stratejik bir ürün olduğunu biliyoruz. Tarım Bakanı olarak Rizeli üretici nasıl düşünüyorsa bende öyle düşüneceğimden emin olabilirsiniz ifadelerinde bulundu.

'DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ LAZIM

ÇAYKURla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, ÇAYKUR hakikaten çok başarılı çalışmalar yapıyor. Genel müdürümüzü ve arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Daha fazla nasıl çalışabiliriz bunun çalışmalarını yapacağız. Daha fazla çalışmamız lazım. Çay üreticilerini daha fazla mutlu etmemiz lazım. Çaya çok önem veriyoruz. Çay sadece Rizenin değil Türkiyenin diye konuştu.

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ÇAYKUR İŞÇİSİ VE BÖLGEMİZ İÇİN İYİ OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise ÇAYKURdaki mevsimlik işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bir soru üzerine şöyle dedi:

Bölge milletvekillerimizle birlikte çalışma bakanımız ile bu konuyu konuştuk. ÇAYKURda çalışan mevsimlik işçilerin ihtiyaç olması halinde 9 ay 29 gün çalışmaları konusunu görüştük. Bunun planlaması yapılacak. Sadece ÇAYKURda değil benzer tarım işletmelerinde de bu sorun var. O süreyi maksimum işçi lehinde kullanmak için bütün kurumlarımız çaba gösteriyor. Biz de yakından takip ediyoruz. ÇAYKUR işçilerimizin bir an önce daha fala çalışabilmeleri için gerekli girişimleri yürütüyoruz. ÇAYKUR işçisi ve bölgemiz için iyi olacak.

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