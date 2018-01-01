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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Arslan: ​Doğu Ekspresi'ne olağanüstü ilgi var

Bakan açıkladı: Çok olağanüstü ilgi var!

Doğu Ekspresi'ne yönelik çok olağanüstü ilginin olduğunu ve bir vagonu 4'e, 5'e çıkardıkları takdirde bile insanları yer bulamadığından bahseden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz vagon ilave etmeye devam edeceğiz. Bu ilgi bizi de memnun ediyor, vatandaşımız da memnun." dedi.

Haber MerkeziAA
Doğu Ekspresi
Doğu Ekspresi

Arslan, Ankara YHT Garı'nı ziyaret ederek 2017 yılının son YHT yolcularının yeni yılını kutladı. Burada yaptığı konuşmada tatil günleri ve yılbaşı gecesinde insanların huzurlu zaman geçirmesi için görevlerinin başında olduklarına işaret eden Arslan, "Ülkemizde 80 milyona sağlık afiyet içinde bir yıl diliyorum. Dünyada da umarım, dilerim, beklerim ki huzurlu bir yıl olur. Rabbim de inşallah bu anlamda dünyanın huzur ve barış içinde bir yıl geçirmesini nasip eylesin. Kul olarak bizim de gayretimizi göstermemiz lazım. Dünyayı yönetenlere de diyoruz ki; insanlık için, insanlığın huzuru, barışı, kardeşliği için kendi çıkarlarınızı, menfaatlerinizi öncelikleyerek başkalarını yok varsaymayın, Arakan'dakini, Somali'dekini, Suriye'dekini yok varsaymayın. Dünyada tüm insanlar önemli. Rengine, dinine, diline, etnik yapısına, yaşadığı bölgeye bakmadan hepsi önemli. Tüm insanlığın huzur, barış, kardeşlik içinde bir yıl geçirmesini temenni ediyorsak, bizim, sorumluluk alanların, karar vericilerin buna göre davranması lazım." diye konuştu.

Şimdi moda Doğu Ekspresi'yle Kars yolculuğu...

Arslan, demiryolu sektöründeki çalışmalara da değinerek, 2018'de Başkentray'ı, Konya-Karaman hızlı tren hattını, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bitirip test aşamasına getireceklerini, Samsun-Sivas hattını iyileştireceklerini ifade ederek, Gebze-Halkalı banliyö hattını da bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Yeni alınacak tren setlerinde yerlilik ve milliliği öncelikleyeceklerine işaret eden Arslan, "Birçok projemiz var. Bin 870 kilometre yüksek hızlı tren, bin 290 hızlı tren hattında, 893 de konvansiyonel hatta olmak üzere 4 bin kilometrenin üzerinde hatta inşaat çalışmalarımız devam ediyor. 10 bin 500 kilometrelik hattı yeniledik. 2017'de yüksek hızlı trenlerimizde 7 milyon, konvansiyonel trenlerde 14 milyon, Marmaray'da 63 milyon yolcu olmak üzere trenle 84 milyon yolcu taşımış olduk, 28,5 milyon ton yük elleçledik. Yüksek hızlı tren hizmete girdiğinden beri 39 milyon kilometre yol katetmiş, 37 milyon yolcuya hizmet etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

  • Bakan Arslan, Ankara YHT Garı'nın açıldığı günden beri geçen 14 aylık periyotta 5 milyon 300 bin kişiye hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 13 bin 500 kişinin gardan seyahat ettiğini söyledi.

Doğu Ekspresi trenine yönelik yoğun ilgiyi de değerlendiren Arslan, bu ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Arslan, söz konusu hattı ve trenleri yenilediklerini belirterek, seyahatın konforlu olması nedeniyle yolcuların da treni tercih etmeye başladığını aktardı. Kars'taki Ani Ören Yeri'nin Dünya Miras Listesi'nde yer alması nedeniyle de bölgeye ilginin arttığına işaret eden Arslan, "Birçok 5 yıldızlı otelin açılmasıyla insanlarımız Kars'a gidiyor. Dönüp etraflarına ne kadar rahat yolculuk yaptıklarını anlatıyorlar. Doğu Ekspresi'ne ilgi olağanüstü şekilde artmış durumda. Muhteşem kış ve doğa manzarasıyla yolculuk yapıyorlar." bilgisini paylaştı.

VAGON İLAVESİ OLACAK

Arslan, trendeki yer sıkıntısını çözmek için adım attıklarını da bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Trenlerde, lokomotif artı 9 vagon bulunuyor. 1 tane yataklı,1 tane kuşetli, 4 tane pulman vagon yolculara hizmet veriyor. Yataklı ve kuşetliye olan ilgi nedeniyle her akşam 4 veya 5 yataklı, 2 veya 3 kuşetli, 4 tane de pulman vagonla hizmet ediyoruz. Vagon sayısını olabildiğince artırdık, yolcularımız yer bulabilir hale geldi. Memnuniyetimiz o ki satışa sunulduğu andan itibaren, elektronik ortamda da satıldığı için insanlar hemen birkaç saniye içinde bilet satın alabiliyorlar. Özellikle tur acenteleri de konaklama, dönüş ve yemekler dahil paket program yapıyor. Onlar da grup halinde seyahat ediyorlar. Onlarla gidenler de çok memnun. Onlara ayrı vagonlar tahsis ediyoruz. Acentelerin talepleri ve eklenen vagonlar farklı, yolcularımızın kullandığı vagonlar farklı. 'Acenteler kapatıyor yer bulamıyoruz' algısı var, hayır. Çok olağanüstü ilgi var. Bir vagonu 4'e, 5'e çıkardığımız ortamda dahi insanlarımızı yer bulamayabiliyorlar. Biz vagon ilave etmeye devam edeceğiz. Bu ilgi bizi de memnun ediyor, vatandaşımız da memnun. İnsanlarımızın demiryoluyla, trenle seyahat etmeyi tekrar tercih eder hale gelmesi memnuniyet sebebimiz. Milletimiz treni yeniden keşfetti, biz de onlara konforlu seyahat sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

YHT'LERDE LADIN MAKİNİST OLMALI

Makinist ve hostes gibi görevlilerle de bir süre sohbet eden Arslan, konvansiyonel hatlarda olduğu gibi YHT'lerde de kadın makinist olması gerektiğini belirtti. Arslan, trenlerin görüntüleme ve kontrol merkezlerini de ziyaret ederek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konya'ya giden yüksek hızlı trende dolaşarak, yolcuların yeni yılını kutlayan Arslan, hareket diski ile trenin hareket emrini de verdi.

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