Ekonomi Bakan açıkladı Ton başına 3 bin TL ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil mercimeğin ton fiyatı 3 bin TL

Bakan açıkladı: Ton başına 3 bin TL ödenecek

2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirlediklerini söyleyen

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticisinin eline 3 bin 790 TL geçeceğini belirtti.

Haber Merkezi IHA
Yeşil mercimeğin ton fiyatı 3 bin TL
Yeşil mercimeğin ton fiyatı 3 bin TL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeşil mercimek alımlarıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 27 artarak 38 bin ton olacağı tahmin edildiğini belirten Pakdemirli, üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticileri mağdur etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdiklerini duyurdu.

Piyasa düzenleyici kurum olan TMO Genel Müdürlüğü’nün bu kapsamda 24 Temmuz 2018 Salı gününden itibaren yeşil mercimek alımına başlayacağını dile getiren Pakdemirli, "2018 yılı için yeşil mercimek alım fiyatını ton başına 3 bin TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimek üreticimizin eline ton başına 3 bin 790 TL geçecek. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabilecekler ve ürün bedelleri 10 gün içerisinde üretici hesaplarına aktarılacak. Yeşil mercimek üreticilerimiz dâhil bütün üreticilerimiz, her zaman Bakanlığımızın baş tacı olmuştur. Bakanlık olarak bu anlamda piyasaları yakından takip ediyor üreticimizi, tüketicimizi ve sektörümüzü mağdur edecek bir ortamın oluşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı yeşil mercimek alımlarının ülkemize ve tüm yeşil mercimek üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerinde bulundu.

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