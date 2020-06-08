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Ekonomi Bakan Albayrak açıkladı 400 milyon TLlik destek kredisi geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak açıkladı: 400 milyon TL'lik destek kredisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' geliyor.
'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak. İlk aşamada Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun" dedi.

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