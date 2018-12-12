Bakan Albayrak: Daha yeni başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜYİD Yatırım İlişkileri Zirvesi'nde konuştu. Albayrak, ÜFE ve TÜFE'de olumlu gelişmelerin yaşanacağını açıkladı.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısı 2002'de 9'ken bugün 32 oldu. Ülke sayısı ise 8'den 38'e ulaştı. Bu dönüşümdeki politikalarımızın yanı sıra girişimcilerimizin çabalarının çok büyük önemi var.

2018 gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından zor bir yıl oldu. Bir önceki döneme göre baskı artırıldı. Ticaret savaşları Emtia fiyatlarındaki oynaklığa sebep oldu. Tüm bu dalgalanmaların ekonomimize olan etkisini sınırlandırmak için gereken tüm tedbirleri güçlü bir koordinasyonla almaktan çekinmedik.

Kararlılıkla attığımız bu adımlarla piyasalardaki dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustostan bugüne TL dolar karşısında yüzde 20 değer kazandı, diğer para birimlerine kıyasla en çok değer kazanan para birimi oldu.

Enflasyonlar topyekün mücadele programına tüm kesimler yoğun destek verdi.

Yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun 2019'da yüzde 15.8, program sonunda ise yüzde 6'ya gerilmesi hedefini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz.

2019'da seçimlere rağmen disiplinden ve sıkı para politikasından taviz vermeyeceğiz.

"Cari açıkta 30 milyarın altına ineceğiz"

Haziranda cari işlemler ve dış ticaret dengesindeki güçlü olumlu işlemler de bunu gösteriyor. Cari işlemlerde kasım ve aralıktaki sinyaller güçlü hedefin devam edeceği ve ekim itibariyle 39,4 milyara inmiştir. Devam ederek 30'un altına ineceğiz. İthalattaki köpüğün azalması, ihracattaki artışla dengelenmeyi yaşayacak. En önemli noktalardan biri bu.

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"Daha yeni başladık"

Kasımda ticaret bakanlığımızın verilerine göre ihracatımız yıl sonu 170 milyar hedefini başarmış olacağız. Dış dengemizin oldukça hızlı bir şekilde iyileşmesini gösteriyor. 2018'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen YEP'teki hedefleri yerine güçlü bir şekilde piyasadaki güveni yatırımcı ve ilişkilerle gerçekçi bir şekilde tek tek başarılmasıyla izleyeceğiz.

2019'a giriyoruz. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, yüksek bir motivasyon ve azimle... Daha yeni başladık. Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti."

"Döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz"

"Bankalarımız rahat... Hazineye satarız diyorlar, o dönem de bitti. Göreceğiz. Serma piyasalarında bunları büyütecek olan sizlersiniz. Önümüzdeki pazartesi başlatıyoruz. Dolar, euro ve Hazine garantili tahvil ihracını başlatıyoruz. Sermayesini parasını değerlendirecek vatandaşımız. Bilançoları atıl noktadan kurtaracağız. Halka açılmayı düşünen Türkiye'ye ilgi duyan, hiçbir dönemde Türkiye bu kadar cazip olamayacağından mütevellit sizlerin yapacağız çok önemli."

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