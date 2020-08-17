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Ekonomi Bakan Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi Koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor

Bakan Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdi: Koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ekonomi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, bugün ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, Bugün ‘borçluluk’ üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor. Türkiye’de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam; 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye'nin rakamları dünya ortalamasının üçte biridir.Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır."

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