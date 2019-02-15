Bakan Albayrak: Faizler daha da düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi' programında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Geçmişi iyi bilerek, dünden gerekli dersleri alarak, bugünü doğru okuyarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz.

Yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı

Son 6 ayda Türkiye, zor bir dönemden geçti. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Ağustos'tan bu yana kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor.

Zorlu koşullar altında gerçekleştirilen bu kongrede tüm paydaşların söz alması en zor koşullar altında dahi müzakere işbirliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir.

Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz.

İhracat odaklı büyümeden, dev projelerden, Ar-Ge'lerden, kamu mali yapısından ve uluslararası ekonomi yönetiminin bir parçası olan Türkiye'den bahsediyoruz. Büyük bir kararlılıkla topyekün mücadelemize devam ediyoruz.

Cari açık belki de 20 milyar doların altına düşecek

Ocak'tan itibaren 12 aylık cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan, cari fazlaya geçiş sürecinde Türkiye hızlı bir şekilde yol alıyor. Toparlanma hızlı şekilde sürüyor. Türkiye dünyada en yüksek kur performansı gösteren ülke oldu. Risk primlerinde 300'ün altını gördük. Devlet tahvil faizleri yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi."

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Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek

Sadece ağustos ayından bugüne kadar kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın bir iyileşme yaşadık. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolarlar 8 TL olacak 10 TL olacak diyenler kara kara düşünüyor. 6 TL'den alanlar düşünsünler.

Bu yıl kalkınma ve yatırım müthiş bir noktaya gelecek. EximBank'ta da çok kısa sürede adım atacağız. Sermaye piyasalarının genişletilmesi, likiditenin gelişmesiyle, kamu bankaları harici sektörümüz daralma yaşadı. Son ihaleler ve iyileşmelerle çok sıkı bir likidite sürecini bankalar başlattı.

Cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyoruz

Ocak ayı sonu itibarıyla 12 aylık cari denge rakamları, cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor. "

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FOTOĞRAF 10 Tanzim satışlar online olarak da uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları: Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir. Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir. Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir. Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir. Online tanzim satışı başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.



