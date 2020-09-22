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Ekonomi Bakan Albayrak Veriler iyi geliyor, yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor, yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.

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