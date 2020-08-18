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Ekonomi Bakan Albayrak Türkiye ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan açıklama

Bakan Albayrak: Türkiye ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi İHA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz."

Bakan Albayrak'tan 'Milli enerji kaynakları' paylaşımı: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
OYNAT 01:01
Bakan Albayrak'tan 'Milli enerji kaynakları' paylaşımı: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz' ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında ayrıca görüntülü bir grafiğe de yer verdi.

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