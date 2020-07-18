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Ekonomi Bakan Albayraktan G20 Eylem Planı mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan G20 Eylem Planı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" dedi.

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