Bakan Albayrak'tan TANAP mesajı: Tekrar gurur duyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk. #TBT https://t.co/6Piqc0gsq1 pic.twitter.com/GcC2Xu55Ff — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020