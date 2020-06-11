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Ekonomi Bakan Albayraktan TANAP mesajı Tekrar gurur duyduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan TANAP mesajı: Tekrar gurur duyduk

Bakan Albayrak'tan TANAP mesajı: Tekrar gurur duyduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Berat Albayrak
Bakan Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

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