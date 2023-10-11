Bakan Bayraktar önemli gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye yatırım için harekete geçtiler

"Sadece 30 yıl vaktimiz var ve tüm enerji sistemimizi, tarımdan ulaşıma ve sanayiye, tüm sektörlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ekonominin tüm sektörlerinde enerji alanında dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin enerjide karbon nötre ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Öncelikle yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahibiz. Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisine yönelik projeler geliştiriyoruz"