Bakan Bayraktar önemli gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye yatırım için harekete geçtiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Söz konusu zorlukların Türk enerji pazarında da geçerli olduğunu belirten Bayraktar, "Çünkü biz büyüyen bir pazarız, enerji talebimiz hem elektrik hem de doğal gaz tarafında artıyor. Son 20 yılda yaklaşık 3 kat bir artış yaşandı. Enerji talebimiz her yıl yüzde 4,7 artıyor ve bu eğilimin 20 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, bu nedenle Türkiye’de enerji üretimine yönelik önemli miktarda yatırım yapılması gerektiğini belirtti.
"Rosatom Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor"
Enerji verimliliğin de önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, tüm ekonomide enerji üretiminin ve tüketiminin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
"Rosatom da Sinop’ta planladığımız nükleer enerji santraline büyük ilgi gösteriyor"
Rosatom’un Rusya ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) inşa ettiğini belirten Bayraktar, "Ancak uzun vadede nükleer enerjide en az 20 gigavat kurulu güce ihtiyacımız var. Akkuyu’nun kapasitesi 4,8 gigavat, ancak ikinci ve üçüncü nükleer santrallere de ihtiyacımız var. Rosatom da Sinop’ta planladığımız nükleer enerji santraline büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.
"Enerji ihtiyacımızın yüzde 10’u Akkuyu’dan gelecek"
Akkuyu NGS’de inşaat çalışmalarının on binlerce çalışanla birlikte etkin bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Bayraktar, "İki hafta önce sahadaydık. Hedefimiz, ilk reaktörden 2024’te elektrik üretmek. Takip eden yıllarda da tüm güç santralini faaliyete alacağız. Enerji ihtiyacımızın yüzde 10’u bu tesisten gelecek ve bu da 30 ila 35 milyon ton karbon emisyonundan kaçınmamızı sağlayacak" dedi.
Bayraktar, küçük modüler reaktörler alanında da çözümler için adımlar attıklarını söyledi.
Türkiye’de rekabetçi ve düşük maliyetli enerji tedarikine önem verdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:
Rosatom Başkanı ile baş başa görüştü
Bakan Bayraktar Rus Enerji Haftası’ndan önce Moskova’da ilk olarak Rosatom Başkanı Aleksey Likhachev ile görüşme gerçekleştirdi.