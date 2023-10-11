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Ekonomi

Bakan Bayraktar önemli gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye yatırım için harekete geçtiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop’taki nükleer enerji santraline büyük ilgi olduğunu belirterek, "Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisine yönelik projeler geliştiriyoruz" dedi.

17:50 . 11/10/2023 Çarşamba
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus Enerji Haftası kapsamında gerçekleştirilen
"Teknolojik egemenlik ve düşük karbon enerjisi: Geleceğe bakmak" başlıklı oturumda konuştu. Bakan Bayraktar, enerji konusunda geleneksel zorluğun, enerjinin güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde tüketiciye tedarik edilmesi olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Şimdi ise enerjinin güvenilir ve düşük maliyetli bir şekilde tedarik edilmesinin yanı sıra çevre dostu olarak da tedariki yeni bir zorluk olarak önümüze çıkıyor"
dedi.

Söz konusu zorlukların Türk enerji pazarında da geçerli olduğunu belirten Bayraktar, "Çünkü biz büyüyen bir pazarız, enerji talebimiz hem elektrik hem de doğal gaz tarafında artıyor. Son 20 yılda yaklaşık 3 kat bir artış yaşandı. Enerji talebimiz her yıl yüzde 4,7 artıyor ve bu eğilimin 20 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, bu nedenle Türkiye’de enerji üretimine yönelik önemli miktarda yatırım yapılması gerektiğini belirtti.


"Rosatom Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 itibarıyla karbon nötre ulaşma hedefini 2 yıl önce duyurduğunu hatırlatan Bayraktar,
"Sadece 30 yıl vaktimiz var ve tüm enerji sistemimizi, tarımdan ulaşıma ve sanayiye, tüm sektörlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Ekonominin tüm sektörlerinde enerji alanında dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye’nin enerjide karbon nötre ulaşmak için önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Öncelikle yenilenebilir enerjide önemli bir potansiyele sahibiz. Rusya devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de Türk yenilenebilir enerji pazarına yatırım yapmak istiyor. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisine yönelik projeler geliştiriyoruz"
dedi.

Bakan Bayraktar, Türk enerji sektöründe yenilenebilir enerjinin artan önemine işaret ederek,
"Türkiye’nin kurulu gücünün yüzde 55’i yenilenebilir enerjiden geliyor ve bunu daha da artırmak istiyoruz. 2035’e kadar güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücümüzü her yıl 5 gigavat artırmamız gerekiyor. Güneş ve rüzgarda ilave yenilenebilir enerji kurulumumuz 12 yılda 60 gigavata ulaşacak"
ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğin de önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, tüm ekonomide enerji üretiminin ve tüketiminin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.


"Rosatom da Sinop’ta planladığımız nükleer enerji santraline büyük ilgi gösteriyor"

Rosatom’un Rusya ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) inşa ettiğini belirten Bayraktar, "Ancak uzun vadede nükleer enerjide en az 20 gigavat kurulu güce ihtiyacımız var. Akkuyu’nun kapasitesi 4,8 gigavat, ancak ikinci ve üçüncü nükleer santrallere de ihtiyacımız var. Rosatom da Sinop’ta planladığımız nükleer enerji santraline büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.


"Enerji ihtiyacımızın yüzde 10’u Akkuyu’dan gelecek"

Akkuyu NGS’de inşaat çalışmalarının on binlerce çalışanla birlikte etkin bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Bayraktar, "İki hafta önce sahadaydık. Hedefimiz, ilk reaktörden 2024’te elektrik üretmek. Takip eden yıllarda da tüm güç santralini faaliyete alacağız. Enerji ihtiyacımızın yüzde 10’u bu tesisten gelecek ve bu da 30 ila 35 milyon ton karbon emisyonundan kaçınmamızı sağlayacak" dedi.


Bayraktar, küçük modüler reaktörler alanında da çözümler için adımlar attıklarını söyledi.


Türkiye’de rekabetçi ve düşük maliyetli enerji tedarikine önem verdiklerini belirten Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sanayimize, hane halkımıza, rekabetçi ve düşük maliyetli enerji tedariki sağlamamız gerekiyor. Türkiye, bir sanayi ülkesi olarak üretim noktasında çok yüksek bir kapasiteye sahip ve elektrik ve doğal gazda güvenilir enerjiye de ihtiyaçları var. Güvenilir ve rekabetçi enerji tedarikinde doğru dengeyi bulmamız gerekiyor."

Yenilenebilir enerji alanının da teknolojik gelişmelerle birlikte rekabetçi hale geldiğini söyleyen Bayraktar,
"En önemlisi, pazara rekabetçi, düşük maliyetli ve güvenilir enerjiyi tedarik etmek. Nükleer enerji planlarımız da buna uyumlu görünüyor ve bunun böyle devam edeceğini umuyoruz"
dedi.

Rosatom Başkanı ile baş başa görüştü

Bakan Bayraktar Rus Enerji Haftası’ndan önce Moskova’da ilk olarak Rosatom Başkanı Aleksey Likhachev ile görüşme gerçekleştirdi.


Bayraktar görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Akkuyu NGS’nin bir an önce devreye alınabilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Nükleer enerji 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için önemli bir kaynak olmaya devam edecek"
ifadelerini kullandı.

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#Sinop
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#nükleer
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