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Ekonomi

Bakan Bayraktar Somalili mevkidaşı Mohamed ile görüştü: Enerji alanında iş birliği mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile enerji alanında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

20:55 - 5/03/2024 Salı
AA
Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile enerji alanında ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Somalili mevkidaşı Mohamed'i Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bayraktar, paylaşımında, "Görüşmede hidrokarbonlar başta olmak üzere enerji alanında ikili iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Enerji alanındaki iş birliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


#Alparslan Bayraktar
#Somali
#Abdirizak Omar Mohamed
#enerji
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