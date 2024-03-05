Bakan Bayraktar Somalili mevkidaşı Mohamed ile görüştü: Enerji alanında iş birliği mesajı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelana ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Her gün suyla alakalı 9 farklı lokasyondan ölçüm alıyoruz. Çok şükür bu 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil bugün itibariyle" dedi. Bayraktar, "Temiz suyun buradaki dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla aktarılmasıyla alakalı da özellikle DSİ'nin koordinasyonu ve kontrolünde ciddi bir çalışmayı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.