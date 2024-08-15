Bakan Bayraktar: Yıllık kullanılan doğal gazın yüzde 20'sini depolayacağız

"Ayrıca Hazar Bölgesi'nde üretilen petrolü, dünya pazarlarına ulaştırmak üzere inşa edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattında da görev üstlendi. Toplam uzunluğu 3 bin 382 kilometre olan boru hatlarıyla bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyar varil petrol taşındı"