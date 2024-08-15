Bakan Bayraktar: Yıllık kullanılan doğal gazın yüzde 20'sini depolayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal gaz ve boru hatları konusundaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bayraktar, BOTAŞ'ın 1986'dan itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığına başladığına dikkati çekerek, BOTAŞ vasıtasıyla 2018'de hayata geçirilen TANAP projesiyle Türkiye'ye 28,5 milyar metreküp, TürkAkım projesiyle de 2020 başından itibaren Rusya'dan yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağlandığını kaydetti.
Türkiye'nin günlük LNG alma kapasitesi 160 milyon metreküpe ulaştı
Bayraktar, ayrıca BOTAŞ'ın Türkiye'nin yaptığı LNG ve doğal gaz anlaşmaları çerçevesinde aralarında Azerbaycan, Cezayir, ABD'nin bulunduğu 34 ülkeyle doğal gaz ticareti yapan bir şirket haline geldiğini söyledi.
Doğal gaz 81 ilde 862 yerleşim yerine iletildi
Türkiye'de 81 ilde 862 yerleşim yeri ve yaklaşık 212 organize sanayi bölgesinde doğal gaz kullanıldığını, yaklaşık 72 milyon vatandaşın doğal gaza ulaşabildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin 20 bin kilometrelik iletim, 200 bin kilometrelik dağıtım hattına sahip olduğunu vurguladı.