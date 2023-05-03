Bakan Bilgin'den 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına zam açıklaması

Maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olan emeklilerin durumuyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Aslında biz, bu çalışmayı tamamlamıştık. Dosya dosya Meclis'e intikal ettirdiğimiz konular vardı fakat depremden sonra bunların bazıları yarım kaldı. Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri. Bunlara kademeli bir zam planlamıştık. Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız." yanıtını verdi. Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, "Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla 'Sizin de bir geliriniz olsun' diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.