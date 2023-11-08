Bakan Bolat 2024 yılını işaret etti: Türkiye'nin e-İhracat Platformu hizmete açılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla ATO Congresium'da düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi"ne katıldı.
Bolat, burada yaptığı konuşmada, kasım ayının e-ticaret sektörü için önemine dikkati çekti. Sektörün cirolarının çok önemli bir kısmını bu ay içinde yaptığını ifade eden Bolat, zirvenin de kasıma denk geldiğini söyledi.
Son yıllarda rekorları alt üst eden ihracatçıların, bu yıl küresel talepteki aşırı durgunluktan dolayı yıla kötü başladığını belirten Bolat, şöyle konuştu:
"Yeni destek modülleri hazırladık"
Bolat, Bakanlık bütçesinin yüzde 60'ının ihracat desteklerine gittiğine dikkati çekerek, bütün güçleriyle ihracat ailesinin yanında yer aldıklarını söyledi.
Bolat, Bakanlığın, bu farkındalığı artırmak için ihracatçılarla bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Fizibilite çalışması başlatıldı"
Bolat, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin şunları söyledi:
Türkiye'nin, sahip olduğu mal ve hizmet ticareti gücü, coğrafi konumu ve dinamik nüfusuyla e-ihracatın parlayan yıldızlarından biri olacağını ifade eden Bolat, "Dijitalleşme sürecini hızlandırarak ülkemizin e-ihracat liginde potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya gayret edeceğiz. Firmaların global pazarlarda daha rekabetçi olmasını sağlamak hedefimizdir. Türkiye'yi e-ticaretin küresel arenadaki liderlerinden biri olması için sizlerle takım oyunu oynayacağız" diye konuştu.
"İhracatta 2023 hedeflerine ulaşacağız"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu da Türkiye'de 2019’da 136 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2022'de 801 milyar liraya ulaştığını, bu hacmin yüzde 4,2'lik kısmının ise e-ihracattan geldiğini söyledi.
Zirvenin her geçen gün büyüyen e-ihracat ekosistemine olumlu katkılar sunacağını ifade eden Karavelioğlu, TİM olarak e-ticaret ve e-ihracatın hızlı şekilde gelişeceğine inandıklarını dile getirdi.
Karavelioğlu, Türkiye'nin ihracat rakamlarına değinerek, geçen ay en iyi ekim verisine ulaşıldığını anımsattı. İhracatta kasım ve aralık beklentilerinin de olumlu olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, 2023 yılı için belirledikleri ihracat hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.