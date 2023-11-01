Bakan Bolat açıkladı: Türkiye 12 çeyrektir kesintisiz büyüyor

2023 yılı Ağustos ayında cari işlemler açığı yıllık yüzde 77,5, aylık yüzde 88,8 oranında düşüşle, 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında cari açığın 2023 yılında 42,5 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız.