Bakan Bolat: Ateşkes sağlanana kadar soykırımcı İsrail'e yaptırım devam edecek

Toplantı sonunda iki bakan, mutabık kalınan konuları kapsayan bir protokol imzaladı. Protokolde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması bünyesinde yer alan Ortaklık Komitesinin ve Ekonomik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin daha sıkça toplanması kararı alındı.
Diğer taraftan, Filistin tarafından ticari kolaylık için ilave talep edilecek ürünlerin de serbest ticaret anlaşmasına eklenmesi hususunda iki ülke teknik ekiplerinin çalışması kararlaştırıldı.
"Filistin ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için kendi üzerimize düşeni yapıyoruz"
Ticaret Bakanı Bolat, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile bir araya geldiklerine dikkati çekerek, Türkiye-Filistin arasında ilişkilerin ve ticaretin gelişmesi noktasındaki konuları ele aldıklarını ve yapılacak işleri görüştüklerini dile getirdi.
"Elimizdeki ekonomik enstrümanları kullanıyoruz ve bununla da dünyaya örnek olduk"
Ömer Bolat, Türkiye olarak bir işaret fişeği çaktıklarını ifade ederek, "Önce 9 Nisan tarihinde 1019 kalem üründe İsrail'e ihracatımızı durdurduk. Ardından 2 Mayıs itibarıyla tüm ürünlerde ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Gümrüklere talimat verip tescil işlemlerini yaptırtmıyoruz." şeklinde konuştu.
Bolat, bu kadar vahşi bir katliamın gerçekleştirilmesinin yürekleri, vicdanları kanattığını belirterek, "Buna sessiz kalınması çok utanç verici bir durum. Bütün dünya ülkelerinin ellerindeki bütün güçlerle İsrail üzerindeki baskılarını kullanarak İsrail'in bu saldırganlığının bir an önce sona erdirilmesi en büyük temennimiz." yorumunu yaptı.
"Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinli kardeşlerimize destek olmaya gayret ediyoruz ve bu alanda dünyada birinci sıradayız. Bunun yanında İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla elimizdeki ekonomik enstrümanları kullanıyoruz ve bununla da dünyaya örnek olduk. İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu."
"Bazı ülkeler de Türkiye'nin ardından limanlarını İsrail gemilerine kullandırmamaya başladılar"
İsrail'le ticaretin sadece İsrail'i kapsamadığını, İsrail'i ve oradaki Filistin topraklarını kapsadığını dile getiren Bolat, "Çünkü Filistin'e yapılacak ihracat, ithalat işlemleri İsrail limanları üzerinden gitmek zorunda yüzde 97 nispetinde ve bu durum ihracat ve ithalat kayıtlarında sanki İsrail'e yapılmış gibi addediliyor. Bu nedenle çok haksız ithamlar, yalanlar ve iftiralarla bu konu da maalesef siyaseten istismar edildi. Hükümet olarak başından itibaren bu konuda şeffaf durduk. Hem saldırganlığa prim vermeyen, saldırganlığı kınayan ve saldırganlığa son verilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunduk hem de İsrail'i elimizdeki ekonomik güç ve imkanlarla bu saldırganlığı ve yapılan kıyımı sona erdirmeye zorladık." diye konuştu.
"Nitekim Türkiye'nin 9 Nisan kararından ve 2 Mayıs kararından sonra Batılı ülkelerde, üniversitelerde öğrencilerin başlattıkları protesto eylemleri, yine hafta sonları yapılan protesto mitingleri, 4-5 Avrupa ülkesinin Filistin devletini resmen tanıması gibi önemli gelişmeler oldu. Bazı ülkeler de Türkiye'nin ardından limanlarını İsrail gemilerine kullandırmamaya başladılar. Bu konuda güçlü bir duruş sergilemeye ve çalışmaya devam edeceğiz."
"Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasını takdirle karşılıyoruz"
Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile verimli bir görüşme yaptıklarını, görüşmenin Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.
Hem Filistin ekonomisinin hem de Filistinlilerin bu savaştan çok etkilendiğini ifade eden el-Amur, "Bakan Ömer Bolat ile görüşmemizde iki kardeş devlet arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek birçok konuyu ele aldık. Ekonomik ilişkiler ve ticaret hacmini doğrudan etkileyen bazı kararlar ve ticari anlaşmalar üzerine fikir birliğine vardık." dedi.
Ekonomik kayıplarına rağmen Türkiye'nin İsrail ile olan tüm ticaretini durdurmasını takdirle karşıladıklarını kaydeden el-Amur, Bakan Bolat ile belirli ticari ve ekonomik konularla ilgili bir mekanizma üzerinde anlaşıklarını ifade etti.