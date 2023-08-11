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Ekonomi

Bakan Bolat cari işlemin 20 ay sonra fazla verdiğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemin 20 ay sonra fazla verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, bir önceki yılın haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabının bu yılın haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdiğini belirtti. Öte yandan Bakan Bolat, hizmet ihracatının da yıllıklandırılmış olarak haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelediğini söyledi.

18:34 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabının bu yıl haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerinin açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat, 2022 Haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabının, bu yılın haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı. Söz konusu gelişme ile cari dengenin 20 yıl sonra ilk kez fazla verdiğini belirten Bolat, hizmet ihracatının da yıllıklandırılmış olarak haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelediğini söyledi.

Ekonomide çarklar dönüyor

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında cari işlemler hesabında 20 ay sonra fazla verilmiştir.


• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanmıştır. Bir önceki yılın Haziran ayında 2,6 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yıl Haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiştir. Böylelikle Ekim 2021'den bu yana ilk kez aylık fazla verilmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5,6 milyar dolar fazla vermiştir.


• Haziran ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının %42,5 azalarak 3,7 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Hizmet ihracatımız %11,9 artışla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler %18,5 oranında artarak 4,8 milyar dolar olmuştur. Hizmet ihracatımız yıllıklandırılmış olarak Haziran ayında 97,3 milyar dolar ile rekor tazelemiştir.


• Önümüzdeki dönemde cari işlemlerdeki iyileşmeyi sürdürmek amacıyla başta mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız olmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.


• Ekonomimizdeki önemli bir yapısal dönüşüm alanı olarak cari işlemler hesabındaki kalıcı iyileşme, makro-finansal istikrarı kuvvetlendirerek inovasyon odaklı yatırım ve üretim, ihracat, istihdam önceliklerimiz kapsamında sürdürülebilir refah artışı için önemli bir kazanım olacaktır."




#Cari İşlem
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
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