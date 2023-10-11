Bakan Bolat: Fahiş fiyata asla müsamaha etmeyeceğiz

“Bakanlık olarak hedefimiz, üreticimizle, ihracatçımızla, tacirimizle, esnaf ve sanatkarımızla iş birliği ve dayanışma içinde, 85 milyon vatandaşımız için en modern ve en güçlü tüketici koruma altyapısını sunmak, tüketici sorunlarını en kolay ve etkin yollardan çözüme ulaştırmak, piyasadaki ürünleri sağlıklı ve güvenli şekilde, en uygun fiyattan, tüketiciyi mağduriyetine yol açmadan, vatandaşlarımızı piyasaya güven duyan bilinçli tüketiciler haline getirmektir”