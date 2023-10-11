Bakan Bolat: Fahiş fiyata asla müsamaha etmeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde konuştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’ne katıldı.
Bakan Bolat, vatandaşların tüketici hukukundan doğan haklarının korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı saha denetimleri yaptıklarını, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürüttüklerini dile getirerek, satış sonrası hizmetleri, garanti belgesi ve fiyat etiketi konularında denetim işlemlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.
Bolat, bankacılık işlemleri, iletişim hizmetleri, elektrik, su, iletişim, doğal gaz abonelikleri ve internetten yapılan alışverişler gibi günlük hayatta vatandaşların en çok karşılaştıkları tüketici sözleşmelerini denetlediklerini, satıcı ve sağlayıcıların tüketicilere yönelik olan ve olası haksız uygulamalar içine girmemeleri için tedbir aldıklarını ifade etti.
Toplantı, Bolat’ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile devam etti.