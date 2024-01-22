Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide büyümenin yavaşlamasının ülke ihracatlarını olumsuz etkilemesine rağmen Türkiye'nin bu kaybı en aza indirgemek için yoğun mesai yaptığını kaydetti. Bakan Bolat, 1923 yılında Cumhuriyet kurulurken 50 milyon dolarlık ihracata ulaşılan dönemden, 1980'de 2 milyar 900 milyon dolara, 1987'de aylık 1 milyar dolara ve 2023 itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını hatırlattı. "Sabah aldığımız veriye göre 2024'ün ilk 19 gününde yıllık bazda 256 milyar doların üzerine çıktık" diyen Bolat, "Orta Vadeli Program'daki (OVP) 255 milyar dolar hedefimizi geride bıraktık. Bunun yanında hep birlikte 267 milyar dolara ulaşacağız. İnşallah yüzde 4,5-5 civarında ihracatımızda artışı sağladığımız taktirde 267 milyar dolar mal ihracat hedefimizi geçeceğiz. 2025'te 287 milyar dolar ve 2026'da 302 milyar dolar hedeflerimizi yakalayacağız" diye konuştu.

13 ÇEYREKTİR BÜYÜMEYE DEVAM

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurullarını ve 5. Ticari Diplomasi Ödül Törenini'nde konuşan Bolat, "Son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. Almanya'nın yüzde 0,6 küçüldüğü, Avro bölgesinin yüzde 0,5'larda büyüdüğü bir tabloda bizim Türkiye olarak yüzde 4,7 olarak büyümemiz sevindirici" dedi. Bolat, küresel jeopolitik gerilimler ile bunun ortaya çıkardığı ağır enflasyon dalgası ve küresel ticaretteki daralma, küresel ekonomideki durgunluk özellikle enflasyonla mücadelede mali sıkıştırma tedbirleri hakikaten dünya ekonomisinde olumsuzluklar meydana getirdiğini söyledi.

MİLLİ GELİR 1,1 TRİLYON DOLARI GEÇECEK

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci sırayı koruduğunu belirten Bolat, "9 ay sonu itibariyle yıllıklandırılmış anlamda milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı.1 Mart'ta TÜİK büyüme rakamlarını açıkladığında 1 trilyon 100 milyar doları aştığımızı görmeyi ümit ediyoruz. 1923-2022 yılları arasında ortalama yıllık yüzde 4,9 büyürken, 2002-2022 arasında ortalama yüzde 5,4 büyümeyi başardık" açıklamasında bulundu.

Nail Olpak, Ömer Bolat.

DEİK YENİ DÖNEM BAŞKANLARINI SEÇTİ

Söz konusu etkinlikte, DEİK, İş Konseylerinin yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi. DEİK Başkanı Nail Olpak, “Türkiye olarak 2024 yılı büyüme hedefimiz yüzde 4 olarak belirlendi. 2023 yılı ihracat hedefimizi zor koşullara rağmen aşarak 255,8 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatımızla beraber bu yıl 375 milyar dolar hedefimiz var. Bu bağlamda her bir İş Konseyimizden beklentimiz, ihracatımızı arttırma önceliğimizin yanında, dış ekonomik ilişkilerimizin tümünde, o ülkeyle ve sektörle ilişkimizi sayısal olarak lehimize geliştiren somut adımlar atmak, buna fiili katkı sağlamak” diye konuştu.







