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Ekonomi

Bakan Bolat: Tarihimizde ilk defa 1 trilyon doları aşan milli gelire sahibiz

Başakşehir'de İstanbul Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 1 trilyon doları aşan bir milli gelire sahibiz. 1 trilyon 100 milyar dolar olarak 2023 sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası açıklandı. TÜİK tarafından, kişi başı milli gelirimiz de 13 bin 110 dolar olarak açıklandı" ifadelerini kullandı.

17:27 - 1/03/2024 Cuma
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, Başakşehir'de İstanbul Organize Sanayi Bölgesi (İOSB)'ni ziyaret etti. Bolat, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nda İOSB Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İOSB Yönetim Kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde basın açıklaması yapan Bolat, güncel ihracat ve ithalat verilerine değindi, sanayicilere; esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredi ve desteklere vurgu yaptı.

"Büyüme büyüklüğünde 37 gelişmiş batı ülkeleri arasındaki ligde 2'nci sıradayız"


Bakan Bolat, "Dün itibariyle büyüme oranımız açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 1 trilyon doları aşan bir milli gelire sahibiz. 1 trilyon 100 milyar dolar olarak 2023 sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası açıklandı. TÜİK tarafından, kişi başı milli gelirimiz de 13 bin 110 dolar olarak açıklandı. Ortalama büyüme oranımız yüzde 4.5 gerçekleşti, son çeyrek büyümemiz yüzde 4'tü. Bu yüzde 4.5'luk büyüme ile 37 gelişmiş batı ülkeleri arasındaki ligde 2'nci sırada yer alıyoruz, büyüme büyüklüğü anlamında. Bu da yüreklere su serpen, yürekleri ferahlatan olumlu bir haberdi. Biz bunları sizlere borçluyuz. Özel sektörümüze, üretime borçluyuz" dedi.



"İthalatımızda aldığımız tedbirlerle ciddi bir azalış trendi var"


Bolat, "Hükümet olarak siyasi istikrarı, ekonomik istikrar ve gerekli tedbirleri almak, doğru politikaları uygulamak görevimiz ama imalatı sizler yapıyorsunuz. Bu büyümede sanayimizin payı önemli, yatırımların payı önemli. Sevindirici olan bir husus da bu büyümede imalatın üretim, yatırımın payının ve ihracatın payının yüksek olmasıdır. İhracatta da iyi gidiyoruz, geçen yıl dünya ticareti gerileme kaydetti. Dünya ekonomik büyümesi durgunluk gösterdi ama Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyüdü. Türkiye'nin ihracatı geçen yıl artı gösterdi ve 255.8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırdık. 100 milyar dolar ile de cumhuriyet tarihimizin hizmetler ihracat rekorunu kırdık. Bu yıl hedefimiz sizlerle, 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı rekorunu kırmak. Yine güzel bir gelişme; ithalatımızda aldığımız tedbirlerle de ciddi bir azalış trendi var" ifadelerini kullandı.


#Ömer Bolat
#ekonomi
#ticaret
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