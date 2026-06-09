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Bakan Bolat: Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız

Bakan Bolat: Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız

11:279/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz" dedi. Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep‘in “Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar” başlıklı oturumda konuştu.

Bakan Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması." dedi.

"İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam"

Bolat,
"İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz."
açıklamasında bulundu.

"Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız"

"Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik." diyen
Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.
#İslahiye Gümrük Kapısı
#Kent Ekonomileri Zirvesi
#Ömer Bolat
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