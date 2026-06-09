Bakan Bolat: Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız

"Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik." diyen

Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.