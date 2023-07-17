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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Körfez turu mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turuna ilişkin, "Ülkemizin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomimize yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlarımıza yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

15:25 . 17/07/2023 Monday
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan Körfez turuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"İkili görüşmeler gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ev sahipliğinde, 200'den fazla iş insanıyla beraber ikili ilişkileri geliştirmek, enerji, ham madde, turizm, müteahhitlik, gıda, tarım, sağlık, e-ticaret ve finans alanında atılabilecek adımları görüşmek üzere BAE, Katar ve Suudi Arabistan ziyaretlerine başladıklarını belirten Bolat, "Körfez turu kapsamında ülkemizin ekonomik refahını artırmak, büyüyen ekonomimize yeni alanlar kazandırmak, gelişmekte olan alanlarımıza yeni sahalar oluşturmak için iş forumları ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.




#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#yatırım
#körfez ziyareti
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