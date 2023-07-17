Bakan Bolat'tan Körfez turu mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu kapsamında Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Gerek Cevdet Bey'in, gerek Mehmet Bey'in birlikte yapmış olduğu ziyaretlerde bunun sinyallerini aldık ve inşallah yaptığımız ziyaret bu sinyallerin devamı olacaktır. Bu ülkelerin Türkiye'ye ciddi yatırımı olacak." dedi. Rusya'nın tahıl koridorunun sonlandığına dair kararına ilişkin, Putin'le görüşeceğini belirten Erdoğan, Suriye'yle normalleşme adımları hakkında ise "Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli." şeklinde konuştu.