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Bakan Bolat'tan önemli açıklamalar

Bakan Bolat'tan önemli açıklamalar

10:3630/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı kaçakçılık verilerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı kaçakçılık verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı kaçakçılık verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "Gümrüklerde yakalama değeri 2024'te yıllık yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya ulaştı. Bu yıl 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı kaçakçılık verilerini açıkladı.


Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Gümrüklerde, 2023'te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydedilerek, toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı.


2024 yılında, 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirdik.


"Kaçak araç girişlerine geçit yok"

Gümrüklerde 2 bin 26 adet araca el konuldu.


2024'te 917 milyon lira değerinde kaçak tütün yakalandı.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Gümrük Muhafaza ekipleri

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